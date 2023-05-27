Avusturyalı turist hastaneden kaçtı, jandarmayı alarma geçirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hastaneden kaçan Avusturyalı turist, jandarmayı alarma geçirdi. Kolunda damar yolu açılmış halde hastaneden habersiz ayrılıp 7-8 kilometre yürüyerek giden ve bitkin düşen yaşlı adam bir vatandaş tarafından bulundu. Olay, Aşağı Işıklar Mahallesi girişinde yaşandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hastaneden kaçan Avusturyalı turist, jandarmayı alarma geçirdi. Kolunda damar yolu açılmış halde hastaneden habersiz ayrılıp 7-8 kilometre yürüyerek giden ve bitkin düşen yaşlı adam bir vatandaş tarafından bulundu.

Olay, Aşağı Işıklar Mahallesi girişinde yaşandı. Ali Çelik isimli vatandaş, servisle okuldan gelen çocuğunu beklediği sırada Çeltikçi istikametinden gelen ve yürümekte zorlanan yaşlı adamla karşılaştı. Evinin önündeki sandalyeye oturttuğu yaralı adamla yabancı olduğu için anlaşamayan Hasan Ali Çelik, bitkin düşen adama su verdikten sonra elinin üzerinde damar yolu açılmış olduğunu görünce hemen 112'yi aradı. 112'ye yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekibi, Çelik'ten bilgi aldıktan sonra elindeki hastane evraklarından ismini öğrendiği yaşlı turistle Android telefon üzerinden çeviri yoluyla anlaşmaya çalıştı. Yaşlı turistin ise konuşmakta güçlük çektiği görüldü. Elindeki hastane evrakında adının Günter Lehrer olduğu belirlenen 83 yaşındaki yaşlı turistin Side'de eşiyle birlikte tatil yaptığı, rahatsızlanınca kaldırıldığı özel hastanede tedavi görürken kimsenin haberi olmaksızın hastaneden ayrıldığı belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından Merkez Jandarma Karakoluna getirilen yaşlı adam, karakola davet edilen eşi ve hastane görevlilerine teslim edildi. - ANTALYA