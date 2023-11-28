Atakum Belediyesi, 65 yaş üzeri ve dezavantajlı vatandaşlara evde destek hizmeti veriyor

Atakum Belediyesi, 65 yaş üzeri ve dezavantajlı vatandaşlara temizlikten tamirata, psikolojik destekten şeker ve tansiyon takibine kadar destek hizmeti veriyor. Evde Destek Hizmetleri Birimi bünyesinde uzman ekip bulunuyor ve bugüne kadar binlerce evde destek sağlandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde 65 yaş üzeri ve dezavantajlı vatandaşlara temizlikten tamirata, psikolojik destekten şeker ve tansiyon takibine kadar destek hizmeti veriliyor.

Atakum Belediyesi, Başkan Av. Cemil Deveci'nin, "Evdeki ihtiyaçlarınızda, Atakum Belediyesi yanınızda" diyerek duyurduğu Evde Destek Hizmetleri Birimi ile 65 yaş üstü ve dezavantajlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Atakum'un dört bir yanına ulaşarak, her geçen gün daha fazla eve dayanışmayı taşıyan Atakum Belediyesi ekipleri, evlerde ihtiyaç duyulan temizlik, yemek, kişisel bakım, psikolojik destek, sağlık ve teknik alanlarında yoğun mesai harcıyor.

Hayatları kolaylaştırıyor

2021 yılının Haziran ayından itibaren Atakumlu yurttaşların yanında olan Evde Destek Hizmet Birimi ekipleri, bugüne kadar toplamda 4 bin 535 defa evlere destek verdi. Ekipler tarafından, bin 730 kere temizlik hizmeti, bin 460 kere psikolojik destek, 670 kere kuaför/kişisel bakım hizmeti, 245 kere teknik destek, 330 kere ibadethane temizliği, 98 afet durumu temizlik hizmeti verildi iki defa da özel program düzenlendi.

Uzman ekip sahada

Evde Destek Hizmetleri Birimi bünyesinde yurttaşlara psikolojik destek sağlamak için iki psikolog, saç bakımı için iki kuaför, evde temizlik işlerini gerçekleştirebilmek için on sekiz temizlik personeli, yaş almış vatandaşların bakımı için iki bakım uzmanı; tansiyon, nabız, şeker ölçümü yapacak bir hemşire ile tamir ve onarım gibi teknik ihtiyaçları karşılayabilmek için iki teknik personel hazır bulunuyor. Evde Destek Hizmetleri Birimi'nden faydalanmak isteyen Atakumlular, telefonla belediyeye ulaşıp talep oluşturabiliyor. Komisyon incelemesinin ardından Evde Destek Hizmetleri Birimi, belirlenen şartlara uyan vatandaşların yer aldığı listeler doğrultusunda belediye hizmetini kent geneline ulaştırıyor.

Atakum Belediyesi'nin Evde Destek Hizmetleri'nden faydalanan Nevin Aksüt, hizmetten çok memnun olduğunu belirterek, "Gücüm yetmiyor yapamıyorum. Ben yapamadığım için sağ olsunlar her yeri temizliyorlar. Bu kolaylığı bize sağlayan Başkanımız Av. Cemil Deveci'ye teşekkür ederim. Bu ortamı o hazırladı biz de güzel güzel faydalanıyoruz. Çok değerli bir hizmet" diye konuştu.

Evde Destek Hizmeti ekipleriyle artık aile gibi olduklarını kaydeden Erol Köysal ise "Her ihtiyacımıza destek oluyorlar. Hepsini çok seviyorum ve hizmetten çok memnunum" dedi. - SAMSUN