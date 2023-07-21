Antalya'da Sıcaklarla Başa Çıkmak İçin Konyaaltı Sahili Tercih Ediliyor

ANTALYA'da sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde sabahladı. Sahile gelen vatandaşlardan bazıları çadırda, bazıları ise taşların üzerine serdikleri battaniyelerde uyumayı tercih etti.

El Nino etkisiyle Antalya'da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle gün içerisinde 45, sabaha karşı 30 dereceyi bulan sıcaklardan bunalan vatandaş, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Gün içinde yüzbinlerce tatilciyi ağırlayan sahil, çadır kuran ya da uyumak isteyenlerin de tercihi oluyor. Sıcak havadan bunalanlar sahile gelerek hem serinleyip hem de denizin keyfini sürüyor.

?Denizin sabahın ilk saatlerinde çok güzel olduğunu kaydeden Elmira Kazybaeva, "Hava şu an çok güzel, serin. Biraz dinlendik ve denize girdik. Akşam da arkadaşımla sahilde uyuduk. Deniz sabah çok güzel, dalgası yok. İnsanlar az ve güneş de yok" diye konuştu.