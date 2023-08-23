Antalya'da minibüs şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 9 kişi yaralandı. Minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.