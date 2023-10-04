Ankara'da Yangında İtfaiye Personeli Hayatını Kaybetti

Ankara Büyükşehir Belediyesi : "Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi'nde bir apartmanda çıkan yangında 4 itfaiye personelimiz, mahsur kalma vakası olup olmadığını kontrol ederken yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştır. Bir mesai arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Tedavi görmekte olan 3 mesai arkadaşımızdan ikisinin sağlık durumu ağır, birinin ise sağlık durumu iyidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam