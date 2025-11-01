Haberler

Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü

Güncelleme:
Başkent Ankara, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren özel bir düğüne ev sahipliği yaptı. ATO Meclis Üyesi Naz Öztürk'ün oğlu YouTuber Canberk Öztürk, Frederika Kiki Rutten ile dünyaevine girdi. Törene Ali Babacan, Mansur Yavaş, Rıfat Hisarcıklıoğlu ve birçok siyasi ile iş insanı katıldı.

  • YouTuber Canberk Öztürk ile Frederika Kiki Rutten 11 Ekim'de Ankara'da evlendi.
  • Düğüne DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu katıldı.
  • Törene Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve AK Parti milletvekilleri gibi siyaset ve iş dünyasından isimler katıldı.

Ankara, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren görkemli bir düğüne ev sahipliği yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç ile Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli'nin katıldığı düğün, başkentte yoğun ilgi gördü.

CANBERK ÖZTÜRK VE FREDERIKA KIKI RUTTEN EVLENDİ

Oda Tv'de yer alan habere göre; Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi Naz Öztürk'ün oğlu, YouTuber Canberk Öztürk, Frederika Kiki Rutten ile dünyaevine girdi. Çiftin nikahı, 11 Ekim'de Ankara'da düzenlenen sade ama seçkin bir törenle kıyıldı.

SİYASET VE İŞ DÜNYASINDAN YOĞUN KATILIM

OdaTV'de yer alan habere göre törene; Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Atak gibi çok sayıda siyasetçi ve iş insanı da katıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
