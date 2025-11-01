Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü

Ankara, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren görkemli bir düğüne ev sahipliği yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç ile Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli'nin katıldığı düğün, başkentte yoğun ilgi gördü.

CANBERK ÖZTÜRK VE FREDERIKA KIKI RUTTEN EVLENDİ

Oda Tv'de yer alan habere göre; Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi Naz Öztürk'ün oğlu, YouTuber Canberk Öztürk, Frederika Kiki Rutten ile dünyaevine girdi. Çiftin nikahı, 11 Ekim'de Ankara'da düzenlenen sade ama seçkin bir törenle kıyıldı.

SİYASET VE İŞ DÜNYASINDAN YOĞUN KATILIM

OdaTV'de yer alan habere göre törene; Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Atak gibi çok sayıda siyasetçi ve iş insanı da katıldı.