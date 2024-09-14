Üye Girişi
Haberler

Alaşehir'de Beden Eğitimi Dersinde Fenalaşan Öğrenci Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda beden eğitimi dersi sırasında fenalaşarak yaşamını yitiren 11 yaşındaki Mert Kaymak, gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayın ardından aileye ve öğrencilere psikolojik destek sağlandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki ortaokulda beden eğitimi dersinde fenalaşarak hayatını kaybeden Mert Kaymak'ın (11) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'ndeki Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi. Mert Kaymak, beden eğitimi dersinde ısınma hareketleri yaparken fenalaşarak düştü. Okul yönetimi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, Kaymak'a ilk müdahaleyi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Berkay Ali Akkaya yaptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kaymak'ın kalbinin durduğunu belirledi. Sağlık görevlilerinin kalp masajı yaptığı Kaymak, hayata döndürülemedi. Mert Kaymak'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizi ihtimali üzerinde durulan Kaymak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Kaymak için Yukarı Pazar Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, okul idareci ve öğretmenleri, okul arkadaşları, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede anne Ayşe ile baba Rıfat Kaymak ile kardeşlerinin ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Kaymak'ın cenazesi, öğle vakti Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Dilek tarafından kıldırılan namazın ardından Kavaklıdere Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE PSİKOLOJİK DESTEK

Ayrıca okulda meydana gelen olay sonrası Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi kurum idaresi ile uzman personel tarafından Kaymak ailesinin yanı sıra öğretmen ve öğrencilerine psikolojik destek hizmeti sağlandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Yerel Haberler Alaşehir Manisa Eğitim Sağlık Yaşam Spor

Özel ile Kurtulmuş, Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde tartıştı

Özel ile Kurtulmuş cenazede tartıştı

 Narin'in kaybolduğu gün paylaşılmış! Aileden kimse bu mesaja açıklık getiremiyor

Narin'in ailesinden kimse bu mesaja açıklık getiremiyor

 Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

Narin Güran cinayetinde oklar ağabeye dönmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi mesajı: Hesabını mutlaka soracağız

Ayşenur'un katillerine seslendi: Hesabını mutlaka soracağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY RİZESPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (GALATASARAY RİZESPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS Rizespor nereden izlenir? Bandırmaspor Amedspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor Amed maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Bandırmaspor Amedspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bandırmaspor Amed maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 15 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Yengeç, Kova, Yay burcu yorumu! 15 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title