Alanya Tropikal Meyve Festivali 4. Kez Kapılarını Açtı

ALANYA Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Alanya Tropikal Meyve Festivali, Eski Belediye Binası arkasında başladı. 3 gün sürecek festival yoğun ilgi gördü.

Alanya tarımını desteklemek, tropikal meyve üretimine teşvikleri artırmak ve uluslararası çapta tanıtmak amacıyla düzenlenen Alanya Tropikal Meyve Festivali'nin, 4'üncüsü yapıldı. Festivalin açılışına Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, CHP Parti Meclisi Üyesi Şengül Yeşildal, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Alanya Belediye Başkan Vekili Haydar Uyar, Gazipaşa Belediye Başkan Vekili Selçuk Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Fahri Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, ALTSO Başkanı Eray Erdem ile dernek, oda ve vakıf temsilcileri katıldı. Üreticiler ve vatandaşlar festivale yoğun ilgi gösterdi.

GÖKTEPE'DEN ALANYA BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Festivalin açılışında konuşan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, "Alanya'da tropikal meyve üretiminde azımsanamayacak potansiyelimiz var. Yeni tropikal meyveler ekonomiye dönmüş durumda. Coğrafi işaret konusunda da Alanya mangosu için müracaatlarımızı yapıyoruz. Zorlu bir üretim süreci geçiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınında 286 üreticimizin alanı yandı" dedi.

ERDEM: ÜRETTİĞİMİZ ÜRÜNLERİ SOFRAYA GETİRMELİYİZ

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, "Tarım sektörü Alanya için çok önemli. Bizler keçiboynuzunun tescilini yaptık ve güzel bir lansmana imza attık. Keçiboynuzundan üretilen onlarca gıda var. Biz Alanya'da ürettiğimiz tarım ürünlerini sofraya getirmek adına da girişimlerde bulunmalıyız" diye konuştu.

UYAR: BELEDİYE OLARAK ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Alanya Belediye Başkan Vekili Haydar Uyar, şunları söyledi: "Su olanaklarımız biraz kısıtlı. Bu anlamda planlamaya çok ihtiyacımız var. Muz ve avokado ile başlayan tropikal ürünlerimiz 40 çeşidin üzerine çıktı. Bunları ekonomiye dönüştürebilmek adına bu festival gibi çalışmalar yapıyoruz. Buraya gelen şeflerimiz tropikal meyvelerin sadece kabuğu soyulup yenilen meyveler değil, her alanda kullanılan ürünler olduğunu bizlere gösteriyor. Her geçen yıl biraz daha büyüterek festivalimizi devam ettirelim. Bu bizim ticaretimize, kent yaşamımıza yansısın."

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya'da tropikal ürün üretiminin turizm kadar önemli olduğuna dikkati çekti. Öztürk, "Ürünleri sadece taze olarak değil, işlenmiş ve paketlenmiş halde sunmak büyük bir önem taşıyor. Coğrafi işaret alan keçiboynuzunda yakalanan başarının tropikal meyvelerde de yakalanacağına inanıyorum" dedi.

ÜNLÜ ŞEFLER SAHNE ALDI

Festivalin ilk gününde şef Elena Vorontsova 'Tropikal Meyveli Dip Sosları' atölyesi ile tarifini paylaştı. Keçiboynuzu unlu ekmekler ve kurabiyeler yapan şef Nevin US ile Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, söyleşi gerçekleştirdiler. Festivalde Alanya'nın kadın üreticileri; Mürvet Kocaman, Zeynep Başusta Uysal, Merve Başusta, Dilber Özsoy Okur, Ayşe Mecek, Dursun Kirpi ve Feride Akçocuk, kadınlara ilham verici hikayelerini 'Tarımın Kadın Yıldızları' paneli ile anlattı.

EN AĞIR AVOKADO 633 GRAM İLE TÜRKYILMAZ'IN OLDU

En Ağır Alanya Avokadosu Yarışması'nda ödülü, ürettiği 633 gram ürün ile Ferhan Türkyılmaz kazandı. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ve Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen verdi.