Alanya'da İpek Böcekçiliği Yeniden Canlanıyor

BİR dönem Türkiye'nin en büyük ipek üretim merkezlerinden Antalya'nın Alanya ilçesinde, 1980'lerden sonra gerileyen ipek böcekçiliğinin canlandırılması için çalışma başlatıldı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, önümüzdeki yıl kırsal bölgelerde 'çulfalık' denilen üretim tezgahları kuracaklarını ve kadınları üretime kazandıracaklarını söyledi.

Günümüzde ipek böcekçiliği dünyada 60'tan fazla ülkede yapılırken, Çin ve Hindistan toplam üretimin yüzde 80'ini karşılıyor. Türkiye'de ise 1500 yıllık geçmişi olan bu gelenek, Cumhuriyet döneminde açılan okullarla kurumsallaştı. Bir dönem Bursa'nın ardından en büyük üretim merkezi olan Alanya, 1980'lerden sonra Çin ipeğinin ithalatıyla düşüşe geçti. Diyarbakır'ın Kulp ilçesi günümüzde yaş koza üretiminde lider konuma gelirken, Alanya ipek dokuma geleneği ve koza çiçeği sanatıyla kültürel mirası yaşatıyor. Son olarak Alanya Belediyesi, Selçuklular Dönemi'nde sarayları süsleyen, Osmanlı'da Bursa ile birlikte en önemli merkezlerinden biri olduğu ipek böcekçiliğini ilçede yeniden canlandırmak için harekete geçti.

5 BİN YILLIK SERÜVEN

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ilçede yürütülen projeleri DHA'ya anlatarak hem kadim bir geleneğin yaşatıldığını hem de kadın emeğinin ekonomiye kazandırıldığını söyledi. Başkan Özçelik, ipek böcekçiliğinin kayıtlı tarihinin 5 bin yıl öncesine dayandığını belirterek, Türkiye'deki geçmişinin de 1500 yıl öncesine uzandığını aktardı. Dut ağacının yetiştiği her yerde bu faaliyetin yapıldığını hatırlatan Özçelik, "Bunların içerisinde Bursa var, Alanya var, Türkiye'nin çeşitli bölgeleri var. Alanya'da da 1938 yılı civarında İpekböceği Okulu'nun İçişleri Bakanlığı talimatıyla hayata geçmesi sonucunda Bursa'da olan üretim liderliği, Alanya'ya geçti. Türkiye'nin en büyük ipek üretim merkezi olduk ve büyük bir katma değer sağladık" dedi.

KADINLAR ÜRETİME KAZANDIRILIYOR

Belediye olarak hem kadınlara ekonomik katkı sağlamak hem de kültürün unutulmaması için çalıştıklarını belirten Başkan Özçelik, "2 personelimiz sürekli ipekten kuşaklar, kumaşlar dokuyor. Bunlardan gömlekler, şapkalar yapılmakta. Hatta 'bürümcük' dediğimiz özel kumaştan tişörtler de üretiyoruz. Geçmişte halkımız bunları kullanmaktaydı. Artık kooperatifçilik üzerinden bunları halkımıza yaymaya çalışıyoruz" diye konuştu.

ÇULFALIK TEZGAHLARLA KÖYLERE YAYILACAK

Üretim için kullanılan tezgahlara 'çulfalık' denildiğini aktaran Başkan Özçelik, "Alanya'da bu üretimi kendi marangozhanemizde başlattık. Önümüzdeki dönem içerisinde 15- 20 çulfalık ile köylerimizde ya da kuracağımız merkezlerde kadınların üretime katılmasını sağlayacağız" dedi. Başkan Özçelik, özellikle son yıllarda Koza Üretim Kooperatifi sayesinde görsellik yönünün de geliştiğini kaydederek, "Kozalardan yapılan çiçekler hem estetik hem de ekonomik açıdan ciddi gelir kaynağı durumuna geldi" diye konuştu.

BEDESTEN YENİDEN CANLANDIRILDI

Amaçlarının sanatı ve ipeği korumak aynı zamanda kırsal kalkınmaya destek olduğunu söyleyen Başkan Özçelik, Selçuklu mirası olan Alanya Kalesi içindeki bedestenin de yeniden canlandırıldığını belirtti. "Geçmişte atıl olan bu bölgeyi temizledik. Burada el üretimi yapan sanatçılarımıza destek veriyoruz. Cam işçiliği, yemeni, Alanya kabağı, deri işçiliği gibi faaliyetler yeniden canlandırıldı. Geçtiğimiz günlerde ipek sergimizi burada açtık" diyen Özçelik, önümüzdeki yıl ipek böceğiyle ilgili üretim ardından sergi ve satış merkezini hayata geçireceklerini ve ipek böcekçiliğinin merkezini oluşturacaklarını vurguladı.