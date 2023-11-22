Akçakoca'da Fırtına Sonrası Balıkçı Barınağı ve Limanda Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, fırtınanın ardından balıkçı barınağında ve limanda hasar tespit çalışması devam ediyor. Dev dalgalar nedeniyle barınaklarda ve limanda birçok teknede hasar oluştu, balıkçı ağları ve malzemeler denize döküldü. Balıkçılar, zarar gören tekneleri ve ağları onarmak için çalışmalar yapıyor. Valilik koordinesinde başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, fırtınanın ardından balıkçı barınağında ve limanda hasar tespit çalışması devam ediyor.

Kentin Karadeniz kıyısındaki ilçesinde hafta sonu etkili olan fırtına, balıkçı barınağı ve limana zarar verdi.

Dev dalgalar nedeniyle barınaklarda ve limanda demirli teknelerin birçoğunda hasar oluştu, balıkçı ağları ve çeşitli malzemeler denize döküldü.

Bölgede fırtınanın ardından Düzce Valiliği koordinesinde çeşitli kurumların işbirliğiyle başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Tekneleri ve ağları zarar gören balıkçılar ise bakım ve onarım çalışması yapıyor.

"Toparlanmaya çalışıyoruz"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karataş AA muhabirine, fırtına öncesi bazı tekneleri ve ağları karaya çekerek tedbir aldıklarını belirterek, "Ama o kadar büyük dalgalar geldi ki liman büyük hasar gördü, teknelerimiz kırıldı, ağlar denize döküldü ve kulübeler parçalandı." dedi.

Tüm çalışmaların Valilik kanalıyla devam ettiğini dile getiren Karataş, şunları anlattı:

"Bugün itibarıyla tutanakları da hazırlayacağız. Valimiz, Belediye Başkanımız ve siyasilerimiz de bize yardımcı oluyorlar. Bu çok ciddi bir afetti, çok fazla yapılacak da bir şey yok. Hazırlıklarımızı yapıyoruz, toparlanmaya çalışyoruz. Tabii bu toparlanma süreci de zaman alacak. Önümüzdeki hafta bir fırtına daha bekleniyor. O da bizi endişelendiriyor çünkü limanımız hasar gördü. Acil olarak hangi tedbirler alınmalı, onu konuşuyoruz."