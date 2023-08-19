Adıyaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde çocuklar tarafından yakılan ateş, iki çadırın yanmasına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adıyaman'da çocuklar tarafından yakılan ateş iki çadırın yanmasına neden oldu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Narlıkuyu Mevkii'nde meydana geldi. Bahçe kenarında bulunan çadırların yanında çocuklar tarafından yakılan ateş yangın çıkmasına neden oldu. Çıkan yangında iki çadır küle döndü. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın çevreye sıçramadan söndürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN