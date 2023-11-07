70 yaşındaki Sultan Arık elektriksiz konteynerde yaşıyor

Adıyaman Kahta ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Sultan Arık'ın yaşadığı konteynere elektrik çekilmediği için karanlıkta yaşıyor. Konteynerde ısınma problemi yaşayan Arık, elektrik aboneliği için Akedaş'a başvurdu ancak talebi geri çevrildi.

Adıyaman Kahta ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Sultan Arık'ın yaşadığı konteynere elektrik çekilmediği için karanlıkta yaşıyor.

Kahta ilçesinde Cami mahallesindeki bir binada kiracı olan 70 yaşındaki hasta ve yaşlı kadın, depremden sonra ev sahibi tarafından evden çıkarıldı. Bütün birikimini yıllar önce aldığı arsada ev yapmak için harcayan Sultan Arık, yalnızca inşaatın kabasını bitirebildi. Yaz ayı boyunca inşaatta yalnız yaşayan yaşlı kadın, kronik rahatsızlıkları ve aşırı kilosu nedeniyle yürüme güçlüğü çekiyor.

Komşularının desteğiyle kendisine ekmek ve gıda yardımında bulunulan yaşlı kadın, havaların soğuması ile birlikte barınma sorununu çözebilmek için Kahta Kaymakamlığına müracaat ederek konteyner talebinde bulundu. Kahta Kaymakamı Selami Korkuta'nın talimatıyla ikametine köylere verilen konteynerden gönderildi.

Elektrik ve su abonelikleri için mühendisliklerde evraklarını düzenleyen yaşlı kadına Kahta Belediyesi tarafından su aboneliği verildi. Belediyeden aldığı üst yazı ve evrakları ile elektrik aboneliği için Akedaş'a müracaat eden yaşlı kadının abonelik talebi karşılık bulmadı.

Havaların soğuması ile birlikte konteynerde hem karanlığa mahkum kalan hem de ısınma problemi yaşayan Sultan Arık, "Kaymakam bey sağ olsun konteyner verdi. Belediye başkanımız da su ve alt yapı için yardımcı oldu. Ben bedava elektrik istemiyorum. Aboneliğimi alarak kullandığım elektriğin faturalarını da öderim. İkametim ile elektrik direği arasında 20 metre mesafe var. Her gün Akedaş'a gitmeme rağmen abonelik talebimi geri çevirdiler. Orada çalışan personel bana 'Adıyaman'daki mühendisler dosyanı onaylamıyor' diyor. Kış günü ne yapacağımı bilmiyorum. Yetkililerden bana yardımcı olmalarını istiyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN