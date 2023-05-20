19 Mayıs Bodrum'da Coşkuyla Kutlandı

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediye Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Çelenk sunma töreni, dans gösterileri, ödül takdimleri ve Fener Alayı gibi etkinlikler düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediye Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen bir dizi etkinlik ile kutlandı.

Bodrum Kaymakamlığı tarafından düzenlenen çelenk sunma töreni ile başlayan kutlama programı, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki etkinliklerle devam etti. Bodrum Kalesi'ndeki etkinliklerde şiir sunumları, dans gösterileri, ilçede başarılı olan okulların sporcularına ödül takdimi gerçekleştirilirken; etkinlik programı, 19 Mayıs Oratoryosu ile sona erdi. Ayrıca Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla Fener Alayı öncesi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin düzenlemiş olduğu temsili Kumbahçe İskelesinde Bandırma Gemisi Uğurlama Töreni yapıldı.

Belediye Meydanı'ndaki törene, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Ağır Ceza Başkanı Engin Koç, Garnizon Komutanı Albay Ertan Benli, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Tören, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

MARŞLAR EŞLİĞİNDE FENER ALAYI

Bodrum Belediyesi'nin organize ettiği kutlama programı çerçevesinde saat 18.00'de Milta Bodrum Marina'dan başlayıp Belediye Meydanı'na kadar devam eden kortej yürüyüşüyle Fener Alayı gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşüne, Kaymakam Bilgehan Bayar, Başkan Ahmet Aras'ın yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri, çeşitli STK ve siyasi parti temsilcileri, Bodrum'da bulunan okulların öğretmen ve öğrencileri, Bodrum spor kulüpleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Marşlar eşliğinde devam eden yürüyüşün ardından konser öncesi spor kulüplerine başarıları dolayısıyla plaketleri takdim edildi. Türkiye kupası şampiyonu Yalıkavak Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, kupalarını kaldırdı.

Meydanda halka seslenen Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Bundan 104 yıl önce başlayan zafer ateşi bizlerin ellerinde bir şenliğe bir kutlamaya dönmüş durumda. Biliyorsunuz bugün Ulu Önder Atatürk'ü anma günü aynı zamanda. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tüm kalbimle tebrik ediyorum" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarken sabah saatlerinden bu yana devam eden kutlama programlarından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sözlerine bu toprakların kolay kazanılmadığını belirterek devam eden Başkan Aras, şöyle konuştu:

"Atamızın milli mücadele için Samsun'a çıkışının 104. yılını anıyoruz, kutluyoruz. Bundan tam 104 yıl önce imzalanan Sevr Anlaşması'yla onlarca parçaya bölünmüş, ülkemiz pay edilmiş topraklarımız işgal altındaydı. Bu şartlarda bile Atamız hiç umudunu kaybetmedi, 16 Mayıs'ta İstanbul'dan bindiği Bandırma vapuruyla 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı ve Anadolu'da milli mücadele ateşini yaktı.

İşte o büyük günün 104 yıl sonrasında bizler de Bodrum olarak bu anı tam da kalbimizde, yüreğimizde tıpkı Atamız gibi yaşıyoruz.104 yıl önceki gibi aynı coşku ve heyecanla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Bu topraklar kanla, irfanla kazanıldı. Her zaman da öyle kalacak."diyerek duygularını dile getirdi.

Bodrum'un gençlerinin sporda son yıllarda inanılmaz başarılara imza attığını ifade eden Başkan Aras, "Her branştan sporcularımız ve spor kulüplerimiz ülkemizde ve dünyada tarih yazmaya devam ediyor. Onların her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Onlar Bodrum'un ve bu ülkenin geleceğidir."

BELEDİYEDEN GENÇLERE SEFO KONSERİ

Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum Belediye Meydanı'nda halka açık, ücretsiz Sefo konseri düzenlendi. Binlerce kişi coşkuyla Türk rap sanatçısı Sefo'nun şarkılarını dinledi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde alan hınca hınç dolarken, hep bir ağızdan şarkılar ve marşlar söylendi.