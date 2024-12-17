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Türkiye para transferi, alışveriş ve ulaşımda tek karta geçiyor

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Türkiye genelinde toplu ulaşımda zorunlu olacak Türkiye Kart'a yönelik çalışmalar devam ediyor. Halihazırda pilot illerde uygulamada olan Türkiye Kart, 1 ocak itibariyle 18 ilde zorunlu olarak kullanıma girecek.

1 ocak itibariyle 18 ilde toplu ulaşıma yeni bir kural getiriliyor. Toplu ulaşımı daha verimli ve düzenli hale getirme hedefiyle başlatılan Türkiye Kart, 18 ilde daha kullanıma girecek. Daha sonra tüm Türkiye'de ulaşımın bu kartla sağlanacak. Türkiye Kart uygulaması hakkında yeni açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu "2025 yılında Türkiye Kart'ı 18 ilde devreye geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KART NASIL ÇALIŞACAK?

Türkiye Kart; kullanıcıların para transferi, alışveriş, ulaşım gibi günlük hayatlarındaki ödeme ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri bir sistem sunuyor. Bu kapsamda tek bir kartla; her türlü finansal işlemi yapmak ve tüm şehirlerin toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek tek bir ödeme sistemi oluşturuldu.

TÜRKİYE KART NEREDEN ALINIR?

Türkiye genelinde tüm PTT Şubeleri veya Türkiye Kart Mobil Uygulaması veya Türkiye Kart İnternet Sitesi üzerinden başvurularınıza gerçekleştirebilirsiniz.

TÜRKİYE KART PİLOT İLLERDE KULLANILIYOR

Ülkede 81 ildeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kart'ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda kullanıma açtıklarını anımsatan Uraloğlu, "2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18'e çıkartacağız. Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep'te de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlar, PTT iş yerlerine başvurabilecek. Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT iş yerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız Şemasız Türkiye Kart için 40 lira, Debit ve Prepaid için ise 60 lira gibi sembolik bir rakam ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye para transferi, alışveriş ve ulaşımda tek karta geçiyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

sembollik olarak ücretsiz yapsaydınız :) kelimeye bak sembolik tövbe tövbe . artık ne saçmalayacaklarını saçmalıyorlar.

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

yavaş yavaş kendileri dışında herkesi takip etmek için geliştirilen yöntem

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

İstanbulda kullanılan istanbul kart pahalı ve dayanıksız imamoğlu ucuzluk vaat edip yönetime geldi oda halkı fahiş kart parası alıp soyuyor en fazla beş lira maliyeti olan kart 130 lira bankaların ücretsiz verdiği kartlar ondan daha kalın ve daha dayanıklı ben ömrümde hiç bir banka kartının arızalandığını görmedim ama İstanbulkartımı beş kere arızalanmasından dolayı para verip değiştirdim

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Haber YorumlarıCevap :

Her sene aynı hikaye.

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