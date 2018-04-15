Yaşam Köyü'nde Dönüşüm Bitmek Üzere

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan hibe almaya hak kazanan Remourban-Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi, uygulandığı Yaşam Köyü'nde birçok kurum ve kuruluşun temsilcilerine teknik bilgilendirme toplantısı düzenlenerek detaylar aktarıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda Tepebaşı Belediyesi tarafından Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan Yaşam Köyü'nde sürdürülen Remourban Projesi kapsamında, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımında örnek uygulamalarda sona yaklaşıldığı dile getirildi. Proje iş ortağı olan bir çok enerji şirketinin yanı sıra Anadolu Üniversitesi, Eskişehir İnşaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası gibi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve birçok firmanın ilgili teknik yetkililerinin katıldığı bilgilendirme toplantısında projenin ortaya çıkışı ve aşamaları anlatıldı.

"Bu konuda yetkin bir gruba bunları aktarmak onur verici"

Bilgilendirme toplantısının açılışında konuşan Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, projenin gelişim evreleri ve geldiği nokta hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Savaş konuşmasında, "Akıllı projeler ya da akıllı geliştirilen tüm hizmetler, Türkiye'de sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar insanlar tarafından izleniyor, uygulanmaya çalışılıyor. Biz de bu projede bu noktaya bir anda gelmedik, hikayesinden bahsetmek istiyorum. 2013 yılının sonunda Başkanlar Sözleşmesini imzaladık; karbon emisyonlarını azaltmak üzere, iklim değişikliği konusunda çalışmak üzere, yerel ölçüde girişimler ve çalışmalar yapmak üzere bir söz verdik. Bu sözü verdikten sonra bizden beklenen bir çalışma vardı. Bu da sürdürülebilir bir enerji eylem planı yapmak yani karbon emisyonlarımızı azaltmak üzerine bir uygulama çalışması yapmaktı. 2014 yılında sürdürülebilir enerji eylem planı nasıl yapılır, nelere dikkat edilir, nasıl bir yol haritası yapmalıyız, nasıl bir bütçe ayırmalıyız? Bütün bunları bir rapor haline getirmek üzere bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda tabi çok değerli katılımcılar ve çeşitli üniversitelerden hocalarımız vardı. Yoğun bir ekip çalışması ile enerji eylem planımızı hazırlayıp gönderdik ve kabul edildi. Kabul edildiği bilgisinin gelmesinden sonra ise bu proje fikri ortaya çıktı. Bu proje; Ufuk 2020 kapsamında akıllı bir kentsel dönüşüm modeli idi. Bu projenin 3 uygulayıcı ve 2 izleyici olmak üzere 5 katılımcısı vardı. Herkes kendi modelini oluşturacak şekilde projelerini birleştirdi. Yazılım süreçleri devam ederken biz de Yaşam Köyü alanındaki çalışmalarımızı sürdürdük. Şu an projemizin yüzde 80'lik bir kısmı bitmiş durumda uygulama olarak. Bu tür projelerde finansman bölümü ise önce yaparsınız, sonra ödenekleri alırsınız. Bu da büyük bütçeli uygulama projelerinde çok büyük handikaptır ama neyse ki bu da bazı finansal desteklerle, kredilendirme sistemleri ile aşılabildi. ve bugüne geldik, tabi gururluyuz. Bunlarla ilgilenen, bu konuda yetkin bir gruba bunları aktarmak onur verici" ifadelerini kullandı.

Toplantıda daha sonra proje ekibi tarafından katılımcılara, teknik uygulama detayları anlatıldı. Proje ekibi, Yaşam Köyü'ndeki yapısal uygulamalar, Güneş Enerji Sistemi'nin işleyişi gibi konular hakkında bilgiler verilirken projenin Haziran sonunda bitireceğinin ön görüldüğü belirtildi. Sunumların ardından katılımcıların proje sorumluları eşliğinde trafo, Güneş Enerji Santrali'nin invertör odası ve elektrikli bisiklet terminali noktalarını incelemesi ile toplantı sona erdi. - ESKİŞEHİR