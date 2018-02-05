Yarıyıl Tatili Sona Erdi

Sivas'ta, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem için ders başı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Davut Gül, Fevzipaşa İlkokulu'nda düzenlenen açılış programına katıldı. Programda konuşan Gül, Sivas'ta ikinci dönem birçok program uygulanacağını belirterek, "Bunların içinde en çok önemsediğimiz proje Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisleri. Neden bu projeyi önemsiyoruz? Çocuklarımızın özgüveninin oluşması, öğretmenlerimizin öğrencilere ağabeylik, ablalık ve rehberlik yapmaları, öğrencilerimizin de kendilerini ifade edebilmeleri için bu projeyi önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çağın en büyük sorununun iletişimsizlik olduğunu aktaran Gül, "İletişim araçları arttıkça, aile içerisindeki iletişimsizlik daha da artıyor. Çocuk anne ve baba ile konuşmuyor. Bu kitap okuma projelerimizdeki esas olan ailedeki muhabbetin artması." açıklamasında bulundu.

Okulların güvenliğini çok önemsediklerini vurgulayan Vali Gül, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili okul güvenlik görevlileri temin edildi, 70 okulumuza kamera sistemi takılıyor. 30 okula daha kamera ekleyip bunu emniyet kent güvenlik sistemine entegre edeceğiz. Okulların etrafındaki metruk binaların yıkımı başladı. Kalanlar da yıkılacak. Servislerle ilgili düzenleme yapıldı. Her şey çocuklarımızın, velilerimizin yüzünün gülmesi, öğretmenlerin birikimlerini öğrencilere daha iyi aktarması için. 2017-2018 yılı eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısında öğretmenlerimize, öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Daha sonra sınıfları gezen Gül, öğrencilerin yarıyıl tatilinde neler yaptıkları ve okudukları kitaplar hakkında bilgi aldı.



Vali Davut Gül, buradaki programın ardından İhsan Katurman Anaokulu'nu ziyaret etti. İdarecilerden anaokul hakkında bilgi alan Gül, çocuklarla sohbet ederek çeşitli ikramlarda bulundu.