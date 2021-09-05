Yardım maçında Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme
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Yardım maçında Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme

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İngiltere'de Manchester City'nin stadında oynanan yardım maçında Liverpoollu eski futbolcu Jamie Carragher, Türk asıllı TV fenomeni Kemal Çetinay'ı tekmeleyince eleştiri konusu oldu. Çetinay'ı formasından çeken Carragher, bir de göğsüne tekme attı. İngiliz futbolseverler, Carragher'a tepki gösterdi.

Sözcü'nün aktardığı habere göre; İngiltere'de oynanan yardım maçında Jamie Carragher, Türk asıllı TV fenomeni Kemal Çetinay'a acımasız fauller yaptı.

Manchester City'nin stadındaki yardım maçına eski İngiliz futbolcu Jamie Carragher ve TV fenomeni Kemal Çetinay damga vurdu. Liverpool ve İngiltere'nin efsanevi savunmacısı Carragher'ın, bir pozisyon sırasında Çetinay'a tekme atması, Ada'da eleştiri konusu oldu.

Yardım maçında Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme

FORMASINDAN ÇEKTİ

Türk asıllı yıldızı sert müdahalelerle durdurmaya çalışan Carragher, ikinci yarıdaki bir pozisyonda sinirlerine hakim olamadı. Topla birlikte ceza sahası içine giren Çetinay'ı formasından çekerek yere düşüren Carragher, topu kaptıktan sonra arkasında kalan Çetinay'a tekme attı. Çetinay'ın göğsüne gelen tekme, taraftarlar tarafından anında fark edildi. İngiliz futbolseverler sosyal medya yorumlarında "Utanç vericiydi" yorumları yaptı.

Yardım maçında Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme
Yardım maçında Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme
Yardım maçında Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme
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Yardım maçında Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme - Haberler Spor
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