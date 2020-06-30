Yarbaşı Belediyesinden bebeklere mama yardımı
Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, başlatıkları yardım kampanyasıyla beldede bebeklere mama desteğinde bulunduklarını bildirdi.
30.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:04
Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, başlatıkları yardım kampanyasıyla beldede bebeklere mama desteğinde bulunduklarını bildirdi.
Kaynar, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla salgın sürecinde bebekli ailelere destek olmak amacıyla mama yardımı yaptıklarını belirtti.
Kaynar, ihtiyaç sahibi vatandaşların belediyeye gelerek bebeklerine mamalarını alabileceğini kaydetti.
Kaynak: AA