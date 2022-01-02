Yaramazlık yapıyor diye Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu

KONYA'da 11 yıl önce 6 yaşındayken yaramazlık yapıyor diye ailesinin Uzak Doğu sporu Wushu Kung Fu kursuna gönderdiği Sıla Özge Öden (17), uluslararası müsabakalarda 115 madalya kazandı. 2019 yılında Avrupa Şampiyonu olan Öden, bu yıl çevrimiçi düzenlenen Wushu Kung Fu Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Öden, "İlk başladığımda bu başarılan geleceğini hiç tahmin etmiyorduk. Ailem, evde yaramaz olduğum için beni spora göndermişti. Türkiye Şampiyonası'na katıldığımda, ailem ve hocalarım bana umut bağlamıştı." dedi.

Meram Belediyespor oyuncusu ve Konya Spor Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sıla Özge Öden, 11 yıl önce başladığı Wushu Kung Fu'da uluslararası birçok başarılara imza attı. 6 yaşındayken evde yaramazlık yaptığı için ailesinin gönderdiği Wushu Kung Fu sporunda, kendinden bu kadar başarı beklemediğini söyleyen Sıla Özge Öden, "İlk başladığımda bu başarılan geleceğini hiç tahmin etmiyorduk. Ailem, evde yaramaz olduğum için beni spora göndermişti. Türkiye Şampiyonasına gitmeye başladığımda, ailem ve hocalarım hepsi umut bağlamıştı."dedi.

Küçükken yaramaz bir çocuk olduğunu için bu spora gönderilen Sıla, "İlk başladığımda bu başarılan geleceğini hiç tahmin etmiyorduk. Öylesine spora gitmek için, evde yaramaz olduğum için beni göndermişti ailem. Türkiye Şampiyonası'na katıldığımda ailem hocalarım hepsi umut bağlamıştı. Yavaş yavaş Türkiye, Balkan, uluslararası, Avrupa ve dünyada dereceler kazanmaya başladım. Ailem bu süreçte bana çok destek oldu. Ailem sayesinde buralara kadar geldim. Hocalarım, ailem ve arkadaşlarım çok gurur duydu benimle. Ben herkesten daha çok sevindim zaten" dedi.