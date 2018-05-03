Yaralı Bulunan Yaban Keçisine Göz Ameliyatı
Sivas'ın Divriği ilçesinde yaralı halde bulunan yaban keçisi, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesindeki tedavisinin ardından doğaya salındı.
Sivas'ın Divriği ilçesinde yaralı halde bulunan yaban keçisi, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesindeki tedavisinin ardından doğaya salındı.
Divriği ilçesi Feng Mezrası mevkisinde yaralı yaban keçisi yavrusunu bulan vatandaşlar, hayvanı ilçe merkezine getirdi.
Haber verilmesi üzerine Orman ve Su İşleri Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye giderek göz kapakçığında yırtık bulunan dağ keçisini teslim aldı.
CÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilen yaban keçisi ameliyat edildi.
Orman ve Su İşleri Sivas Şube Müdürlüğünde yaklaşık 1 hafta boyunca tedavisi süren keçi, sağlığına kavuşmasının ardından tekrar doğaya bırakıldı.