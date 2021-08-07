Yaralı ayağına aldırış etmeden yangından yangına koştu
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Yaralı ayağına aldırış etmeden yangından yangına koştu

Yaralı ayağına aldırış etmeden yangından yangına koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aydın'ın Çine ilçesinde yangın söndürme çalışmalarına katılan Mehmet Tonay, yangında yanan ayağına aldırış etmeden yangından yangına koştu, "Bu memleket hepimizin" diyen genç azmiyle herkese örnek oldu.

Aydın'ın Çine ilçesinde yangın söndürme çalışmalarına katılan Mehmet Tonay, yangında yanan ayağına aldırış etmeden yangından yangına koştu, "Bu memleket hepimizin" diyen genç azmiyle herkese örnek oldu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan Mehmet Tonay (22), arkadaşları ile birlikte Karacasu ilçesindeki yangına gitti. Burada gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan Tonay, çizmesinin içine düşen ateş parçası ile ayağından yaralandı. Ayağı yaralı olmasına rağmen bu sefer de Çine ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Çine'de dün akşam saatlerinden itibaren söndürme çalışmalarına katılan, ekiplere yardım eden Tonay'ın mücadelesi hem duygulandırdı, hem de herkese örnek oldu. Ayağının doktor tarafından tedavisi sırasında "Bu memleket hepimizin, birlik olmamız lazım" sözleri ile tüm Türkiye'ye birlik çağrısı yaptı.

Çine yangınında ekiplere destek olmak için arkadaşları ile buraya geldiğini ifade eden Tonay, "Ayağım Karacasu'daki yangında yaralandı, sonra buradaki çalışmalara destek vermek için geldim. Arkadaşlarımla dünden bu yana buradayız. Ülkemiz için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Ülke çünkü hepimizin, ülkemizi bölemeyecekler. Bizim için ayağımızın yanması önemli değil, vatanımız sağ olsun, bayrağımız inmesin. Birlik olmamızın zamanı diyorum. Dualarınızı eksik etmeyin bizler için, tüm çalışanlarımız için" diye konuştu.

Yangında ayağı yanan ve ilk tedavisinin Kızılay ekipleri tarafından yapılan ve ardından bölgedeki doktor tarafından tedavisi tamamlanan Tonay, halen arkadaşları ile yangın bölgesinde çalışmalara katılıyor. - AYDIN

Yaralı ayağına aldırış etmeden yangından yangına koştu
Yaralı ayağına aldırış etmeden yangından yangına koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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