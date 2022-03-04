Yaptırımların kıskacında kıvranan Putin'den dünya ülkelerine çağrı: Rusya ile ilişkilerini normalleştirin

Putin'in Rus ordusuna 24 Şubat'ta verdiği " Ukrayna'ya girin" emri, dünya genelinde büyük tepkilere neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri Rusya'ya yaptırım kararını açıkladı. ABD, Rusya'nın dolar, pound ve yen üzerinden işlem yapmasını engelleyeceklerini söyledi.

RUS YAPIMI İÇKİLER MARKETLERDEN KALDIRILDI

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler'de görev yapan 12 Rus diplomatı 'ulusal güvenlik' endişeleri sebebiyle sınır dışı etme kararı aldıklarını bildirdi. ABD'de bazı eyaletlerin valileri, Rus yapımı veya markalı içkilerin marketlerden kaldırılmasını emretti.

RUS ŞİRKETLERİYLE İLİŞKİLERİ SONLANDIRDILAR

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing, Rus şirketleriyle tüm ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı. Pazartesi günü Kiev'deki ofisini kapatan ve Moskova'daki pilot eğitim programlarını durduran şirket, ayrıca Rus uçaklarına parça, teknik destek ve bakım desteği vermeyeceğini duyurdu.

PUTİN: YAPTIRIMLARI KALDIRIN

Ülkesine yönelik ağır yaptırımlar uygulanan Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ise art arda gelen yaptırımlarla ilgili dünyaya çağrıda bulundu. Putin, başta komşu ülkeler olmak üzere dünya genelindeki ülkelere, "Rusya ile ilişkilerini normalleştirin" dedi.