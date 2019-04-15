Yapı Kayıt Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğan Hukuk Bürosu İmar Hukuku Avukatı Av. Orhan Doğan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Yapı kayıt belgesi başvurusu hakkında konuşan Avukat Doğan, "Yapı kayıt belgesi için tüm binanın bir kişi tarafından başvurusunun yapılması gerekir. Çünkü yapı kayıt belgesi binaya alınmaktadır. Ancak iskanlı olup da kat mülkiyeti olan binalarda şahıslar tek başlarına başvurularını yapabilmektedir" dedi.

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