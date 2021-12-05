Yangında mahsur kalan 6 çocuğu itfaiye kurtardı

BODRUM, MUĞLA (DHA) - ANTALYA'da çıkan yangında evlerinde mahsur kalan 6 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Apartman altında bulunan evcil hayvan dükkanındaki hayvanlar ise itfayenin kapıyı kırmasıyla vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yangında bir kadın dumandan etkilenerek ambulansa alınırken, bir kedi ise dumandan zehirlenerek öldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Bodrum katından duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber yangın bölgesine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina altında bulunan evcil hayvan dükkanının kapsını da kırdı. Çevredekiler içeride bulunan hayvanları güvenli bölgeye tahliye etti.

İtfaiye ekipleri, yaptıkları ilk incelemede yangının bodrum katında yer alan elektrik panosundan çıktığı üzerine duruyor. Araştırma sürdürülüyor.