Yangın Çıkan Çatı Katı Küle Döndü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), DHA)- MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, büyük oranda hasar meydana geldi.



Bugün saat 14.30 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi, Gürleyen Sokak'taki 3 katlı bir apartmandaki çatı katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanları farkedenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda alevleri alt katlara ve bitişikteki apartmalara sıçramadan söndürdü.



İçinde, 3 klima, buzdolabı, derin dondurucu, dolap ve halılar bulunan çatı katı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yanan çatı katının Kuran kursu olarak kullanıldığı ileri sürüldü.



