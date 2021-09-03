Yanarak ölen kızın babası ve ablası adliyeye sevk edildi
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Yanarak ölen kızın babası ve ablası adliyeye sevk edildi

Yanarak ölen kızın babası ve ablası adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki yabancı uyruklu kızın babası ve ablası adliyeye getirildi.

Şanlıurfa'da üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki yabancı uyruklu kızın babası ve ablası adliyeye getirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıhmaksut Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu 13 yaşındaki Amara D.'nin üzerine dökülen tiner alev aldı. Vücudunda yanıklar oluşan kız, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine giden polis ekipleri, cinayet şüphesiyle kızın babası, amcası ve ablasını gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan baba ve abla, polis ekipleri tarafından adliyeye getirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Yanarak ölen kızın babası ve ablası adliyeye sevk edildi
Yanarak ölen kızın babası ve ablası adliyeye sevk edildi
Yanarak ölen kızın babası ve ablası adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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