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Yamaç paraşütünün 69 yaşındaki "ihtiyar delikanlısı" gökyüzünde sınır tanımıyor

İsviçre'de tatildeyken yamaç paraşütü yapanlardan etkilenen ve 32 yıl önce uçmaya başlayan 69 yaşındaki Savaş Kıroğlu, ilerleyen yaşına rağmen gökyüzünde gençlere taş çıkartıyor.

29.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:59

İsviçre'de tatildeyken yamaç paraşütü yapanlardan etkilenen ve 32 yıl önce uçmaya başlayan 69 yaşındaki Savaş Kıroğlu, ilerleyen yaşına rağmen gökyüzünde gençlere taş çıkartıyor.

İstanbul'da yaşayan ve Ali Dağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası için Kayseri'ye gelen Savaş Kıroğlu, sergilediği performansla gençlere örnek oluyor.

Kıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylül ayında 70 yaşına gireceğini ve dünyada bu yaşlarda 3-4 kişinin yamaç paraşütü sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Bir dönem profesyonel futbol da oynadığını anlatan Kıroğlu, emekli olduktan sonra da dalgıçlık yaptığını anlattı.

Tatil için İsviçre'ye gideceği dönem arkadaşlarıyla yaptığı maçta ayağını kırdığını belirten Kıroğlu, şunları kaydetti:

"1988 yılında ayağım kırık halde İsviçre'ye gittim. İnsanlar kayarken ben de aşağıda manzarayı seyrediyordum. Bir grup genç geldi, sırtlarında çanta, daha sonra yamaç paraşütüyle uçmaya başladılar. Bu çok hoşuma gitti. Burada 5-6 ay kaldım ve ben de 3 ay kurs aldım. Daha sonra Türkiye'ye döndüm ve ilk uçuşumu Fethiye Ölüdeniz'de yaptım. 32 seneyi geçti ben uçmaya başlayalı. Gökyüzünde uçmak çok zevkliymiş. Futbol hamal sporuymuş. Yamaç paraşütü tehlikeli derler ama bende ne kadar kırık varsa futboldan geldi."

"Kendimi genç hissediyorum"

Yamaç paraşütüne başladığı ilk yıllarında korktuğunu, zamanla bu korkunun yerini heyecanın aldığını anlatan Kıroğlu, girdiği yarışmalarda şimdiye kadar 7-8 kupa aldığını dile getirdi.

Kıroğlu, uçmanın hayatında çok şeyi değiştirdiğini vurgulayarak "Benim arkadaşlarım artık 25-30 yaşında. Bakmayın benim yaşımın 69 olduğuna. Kendi yaşıtlarımla sohbet ettiğim zaman sinir oluyorum. Konuşmaya başlayınca yarım saat hastalıktan bahsediyoruz. Çocuklarla öyle değil, aslan gibiler. Şimdi kendimi genç hissediyorum." diye konuştu.

Paraşütle dünyanın farklı noktalarında, Brezilya'daki İsa heykeli çevresinde bile uçtuğunu belirten Kıroğlu, şu ana kadar en yüksek uçuşunu 5 bin 200 metre yükseklikte, Erzurum'da gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

Yamaç paraşütünün 69 yaşındaki 'ihtiyar delikanlısı' gökyüzünde sınır tanımıyor

Kaynak: AA

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