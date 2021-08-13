Yamaç paraşütçüleri Şehit Ömer Halisdemir için uçtu
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Yamaç paraşütçüleri Şehit Ömer Halisdemir için uçtu

Yamaç paraşütçüleri Şehit Ömer Halisdemir için uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aksaray'da devam eden Yamaç Paraşütü Mesafe Türkiye Şampiyonasına katılan sporcular Şehit Ömer Halisdemir anısına özel uçuş gerçekleştirdi.

Aksaray'da devam eden Yamaç Paraşütü Mesafe Türkiye Şampiyonasına katılan sporcular Şehit Ömer Halisdemir anısına özel uçuş gerçekleştirdi.

Aksaray Hasandağı yamaç paraşütü atlama alanından havalanan 15 sporcu 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde şehit edilen Ömer Halisdemir için uçtu. 2 saat süren uçuşlarını Niğde'nin Çukurkuyu beldesine iniş yaparak tamamlayan sporcular Şehit Ömer Halis Demir'in mezarını ziyaret ederek dua etti. Uçuşa katılan sporcular Aksaray'da düzenlenen şampiyona kapsamında şehit Ömer Halisdemir ve tüm şehitler için anlamlı bir uçuş gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şehit Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile bir süre sohbet eden sporcular daha sonra Aksaray'a hareket etti. - AKSARAY

Yamaç paraşütçüleri Şehit Ömer Halisdemir için uçtu
Yamaç paraşütçüleri Şehit Ömer Halisdemir için uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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