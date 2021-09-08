Yalova ormanlarındaki doğal hayat fotokapanlara böyle yansıdı

Birçok vahşi hayvana ev sahipliği yapan Yalova ormanlarındaki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı.

Birçok vahşi hayvana ev sahipliği yapan Yalova ormanlarındaki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü tarafından konulan kameralar vahşi hayvanları anbean görüntüledi.

Bölgeye kurduğu 28 ayrı fotokapanla tür tespiti yapıp ormandaki biyolojik çeşitliliği takip eden ekipler, gece ve gündüz alınan görüntülerle yaban hayatını kontrol ediyor. Kent ormanlarındaki hayvanların ihtiyaçlarını belirleyip onları hayata geçiren ekipler, tür çeşitliliğini ve sayılarını da fotokapanlar sayesinde takip edebiliyor. Son olarak bölgeye kurulan fotokapanlara takılan görüntülerde, gecenin karanlığında gezen anne ayı ve yavruları ile domuz sürücü ve çakallar fotokapanlar tarafından görüntülendi.

Havaların aşırı ısınmasıyla su bulmakta zorlanan çakallar için bölgeye su yalağı koyan ekipler, yalak karşısına monte ettikleri fotokapan sayesinde çakalları görüntülemeyi başardı. Susayan bir çakalın yalaktan kana kana su içmesi kameraya anbean yansıdı. Ormanlık alanda ilerlemeye çalışan bir kaplumbağanın fotokapana yansıyan sevimli görüntüsü de dikkat çekti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürü Nevzat Alğan, fotokapanlar sayesinde boz ayı, yaban domuzu ve yaban kedisi gibi türleri tespit edip takibini yaptıklarını belirterek, "Maksadımız hayvanları doğal ortamlarına müdahale etmeden koruyabilmek. Üremelerine doğal ortamda bir engel varsa o maniyi ortadan kaldırarak hayvan neslini artırmak" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı