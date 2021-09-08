Yalova ormanlarındaki doğal hayat fotokapanlara böyle yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalova ormanlarındaki doğal hayat fotokapanlara böyle yansıdı

Yalova ormanlarındaki doğal hayat fotokapanlara böyle yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Birçok vahşi hayvana ev sahipliği yapan Yalova ormanlarındaki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı.

Birçok vahşi hayvana ev sahipliği yapan Yalova ormanlarındaki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü tarafından konulan kameralar vahşi hayvanları anbean görüntüledi.

Bölgeye kurduğu 28 ayrı fotokapanla tür tespiti yapıp ormandaki biyolojik çeşitliliği takip eden ekipler, gece ve gündüz alınan görüntülerle yaban hayatını kontrol ediyor. Kent ormanlarındaki hayvanların ihtiyaçlarını belirleyip onları hayata geçiren ekipler, tür çeşitliliğini ve sayılarını da fotokapanlar sayesinde takip edebiliyor. Son olarak bölgeye kurulan fotokapanlara takılan görüntülerde, gecenin karanlığında gezen anne ayı ve yavruları ile domuz sürücü ve çakallar fotokapanlar tarafından görüntülendi.

Havaların aşırı ısınmasıyla su bulmakta zorlanan çakallar için bölgeye su yalağı koyan ekipler, yalak karşısına monte ettikleri fotokapan sayesinde çakalları görüntülemeyi başardı. Susayan bir çakalın yalaktan kana kana su içmesi kameraya anbean yansıdı. Ormanlık alanda ilerlemeye çalışan bir kaplumbağanın fotokapana yansıyan sevimli görüntüsü de dikkat çekti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürü Nevzat Alğan, fotokapanlar sayesinde boz ayı, yaban domuzu ve yaban kedisi gibi türleri tespit edip takibini yaptıklarını belirterek, "Maksadımız hayvanları doğal ortamlarına müdahale etmeden koruyabilmek. Üremelerine doğal ortamda bir engel varsa o maniyi ortadan kaldırarak hayvan neslini artırmak" diye konuştu.

(İHA)

Yalova ormanlarındaki doğal hayat fotokapanlara böyle yansıdı
Yalova ormanlarındaki doğal hayat fotokapanlara böyle yansıdı
Yalova ormanlarındaki doğal hayat fotokapanlara böyle yansıdı
Yalova ormanlarındaki doğal hayat fotokapanlara böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Münir Özkul Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Diego Marcao Fatih Terim Çağdaş Atan Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yalova ormanlarındaki doğal hayat fotokapanlara böyle yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 11:58:54. #1.15#

title