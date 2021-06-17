Yalova merkezli silah kaçaklığı operasyonunda 6 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalova merkezli silah kaçaklığı operasyonunda 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal - Haberler | 3. Sayfa

- Yalova merkezli silah kaçaklığı operasyonunda 6 gözaltı Yalova merkezli İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

- Yalova merkezli silah kaçaklığı operasyonunda 6 gözaltı

YALOVA - Yalova merkezli İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yalova, İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon illerinde yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Şahısların ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 5 tabanca ve tabancalara ait 232 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 20 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet uzun namlulu tüfek fişeği ele geçirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan T.T, M.K, H.D, F.Ö, H.Ç, H.N adliyeye sevk edildi.

Yalova merkezli silah kaçaklığı operasyonunda 6 gözaltı
Yalova merkezli silah kaçaklığı operasyonunda 6 gözaltı
Yalova merkezli silah kaçaklığı operasyonunda 6 gözaltı
Yalova merkezli silah kaçaklığı operasyonunda 6 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Angela Merkel Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Hülya Avşar Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Cristiano Şenol Güneş Fatih Terim Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yalova merkezli silah kaçaklığı operasyonunda 6 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 22:48:13. #1.15#

title