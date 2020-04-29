Yalıhüyük'te parklara ıhlamur ağacı dikildi Yalıhüyük Belediyesi parklardaki ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Yalıhüyük Belediyesi parklardaki ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Yalıhüyük Cumhuriyet meydanındaki parka, ıhlamur ağaçları diken Yalıhüyük Belediyesi, ilçe merkezinde daha yeşil bir Yalıhüyük hedefliyor.

Ağaç dikme faaliyetine katılan İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, Başkan Hasan Koçer ile birlikte Ihlamur ağacı ekti.

Burada konuşan Kılınç, ağaç dikmenin önemine vurgu yaparak, "Peygamber efendimiz 'kıyamet kopsa bile elinizdeki fidanı dikin' buyuruyor. Eğer insanlarımızı mutlu etmek istiyorsak ağaç dikmeyi fidan dikmeyi öğretmeliyiz. Ağaçlarda hem bakıp hem de yetiştirmeliyiz. Diktiğimiz her ağaç bize hem bu dünyada hem de öbür dünyada fayda sağlayacaktır." dedi.

Belediye Başkanı Hasan Koçer, "Yeni tip koronovirüse (Covid-19) karşı bir taraftan mücadele ediyoruz diğer yandan alt yapı ve ağaçlandırma çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Çarşı meydanındaki parkımıza ıhlamur ağaçları diktik, yine ilçe merkezimizde Çınar ağacı dikiyoruz. Hedefimiz daha yeşil bir Yalıhüyük oluşturmak." dedi.

Kaynak: AA