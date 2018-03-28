Yalıhüyük'te Masal Kahramanları Canlandırıldı

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte masal kahramanları canlandırıldı.

Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulunda Kütüphane Haftası dolayısıyla tiyatro etkinliği yapıldı.

Okul kütüphanesinde düzenlenen programda, Tiyatro Kulübü öğrencileri okudukları kitaplardan Kırmızı Başlıklı Kız ve kurt, Pamuk Prenses ve Cadı, Keloğlan ve annesi, Rapuzel, Küçük Korsan Kaptan gibi masal kahramanları ile Ahmet Mithat'ın "Felatun Bey ve Rakım Efendi" adlı romanı ve Nasrettin Hoca'yı konu alan gösteriler sahneledi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Doğan, Halk Eğitimi Müdürü Mustafa Metli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yılmaz, kurum temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Program sonunda katılımcılar yarım saat süreyle kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.