Yakuza 6 PC plaftormuna geliyor - Yakuza 6 sistem gereksinimleri belli oldu!
Yakuza 6: The Song of Life 25 Mart'ta Xbox One ile PC platformuna da giriş yapacak ve oyunun PC sistem gereksinimleri de belli olmuş durumda. Yakuza 6 sistem gereksinimleri neler?
Yakuza 6: The Song of Life, Sega tarafından PlayStation 4 için geliştirilen ve yayınlanan bir aksiyon-macera video oyunudur. Oyun Yakuza serisinin yedinci ana girişidir ve Aralık 2016'da Japonya'da piyasaya sürülen Yakuza 6: The Song of Life, İngilizce versiyonu Mart 2018'de Güneydoğu Asya'da oyunseverler ile buluştu. Aralık 2016'da Japonya'da piyasaya sürülmesinin ardından bu yana takip edilen oyun dünya çapında bir şöhrete kavuşmuş durumda.
Yakuza 6 bir aksiyon-macera oyunudur ve set açık dünya çevresinde oynanan üçüncü şahıs perspektifinden yayınlanan bir oyundur. Ragdoll fiziği ile üst düzey dövüşte arcade stiliyle karıştırılmış keşiflere diğer Yakuza oyunlarına benzemektedir.
YAKUZA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Yakuza 6: The Song of Life minimum sistem gereksinimleri
- İS: Windows 10 versiyon 18362.0 veya daha yenisi
- İşlemci: Intel Core i5-3470 | AMD FX-6300
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GB
- Bellek 4GB
- Depolama: 40GB
Yakuza 6: The Song of Life önerilen sistem gereksinimleri
- İS: Windows 10 versiyon 18362.0 veya daha yenisi
- İşlemci: Intel Core i7-6700 | AMD Ryzen 5 2600
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070, 8 GB | AMD Radeon RX Vega 56, 8 GB
- Bellek: 6GB
- Depolama: 40GB