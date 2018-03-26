Yaklaşık 10 Milyon Genci Geleceğin Mesleklerine Hazırlayacak

Gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamak üzere "Gelecekteki Seni Keşfet" adı altında uluslararası bir program başlatan Vodafone, 18 ülkede yaklaşık 10 milyon genç için dijital ekonomiye yönelik kariyer tavsiyesinin yanı sıra eğitim içeriklerine erişim imkanı da sunacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, genç istihdamında tüm dünyada en iyi 100 işveren arasında yer almayı hedefleyen şirketin, dijital beceri ve mesleklere yönelik bu inisiyatifi, kendi alanında dünyanın en büyük girişimi olarak gösteriliyor.

Vodafone ayrıca, kendi bünyesinde çalışan gençlerin sayısını artırarak, daha fazla sayıda gence dijital bir işyerinde doğrudan deneyim kazanma imkanı sunmayı hedefliyor. Buna göre Vodafone, 2022 yılına kadar 100 bine yakın genç çalışana ulaşmak için halihazırda tüm dünyada uygulamakta olduğu mezun, çırak, stajyer ve iş deneyimi programlarının kapsamını genişletecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Vittorio Colao, genç nüfusun önemli bir bölümünün istihdam dışı kaldığı bir toplumun gelişmesinin mümkün olmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıllar içinde yeni teknolojiler pek çok sektörde köklü mesleklerin yerini almaya başladı ve iş fırsatlarının daralmasına neden oldu. Bununla birlikte, eski meslekler kaybolurken, yeni meslekler ortaya çıkıyor. Zaman içinde her bir işyeri dijitalleşerek teknolojik beceri ve uzmanlıklara yönelik talebin artmasında rol oynayacak. Vodafone olarak, yeni neslin yeni iş dünyasına bağlanmasına yardımcı olmak istiyoruz."

Gençler için kariyer desteği verecek

Verilen bilgilere göre, geleceğin Mesleği uygulamasında ilk adımda, bireyin eğilim ve ilgi alanlarını anlamak üzere bir dizi psikometrik test çözülüyor. Bu testlerden çıkan bulgular, dijital ekonominin sunduğu en uygun meslek kategorisi ile eşleştiriliyor. İkinci adımda birey, seçmiş olduğu lokasyonda bulunan, Vodafone bünyesindeki iş imkanları da dahil olmak üzere belli iş olanaklarına yönlendiriliyor.

Kullanıcılar ayrıca, online kanallar üzerinden dijital beceri eğitimleri sunan ve pek çoğu ücretsiz olan kurslara da ulaşabiliyor. Testleri tamamlayan kullanıcılar, kendi beceri ve ilgi alanlarını özetleyen, özgeçmişlerinde ya da iş başvurularında kullanabilecekleri bir değerlendirme notuna da sahip oluyor.

Lider bir teknoloji firması olan Vodafone, gençler arasında güçlü bir işveren markası olarak biliniyor. Faaliyet gösterdiği 26 ülkede, mezun, çırak ve stajyerlere yönelik oturmuş programların yanı sıra lisede okuyan kız öğrencilere yönelik kodlama dersleri de dahil iş deneyimi odaklı çok çeşitli fırsatlar da sunuyor.

Vodafone, önümüzdeki 5 yılda 25 yaş altı gençlerin iş dünyasını deneyimlemesi için sunduğu fırsatları iki katına çıkararak toplam 100 bine yakın gence ulaşmayı hedefliyor. Bu girişim, Vodafone'un 33 yıllık tarihinde gençlerin eğitim ve gelişimine odaklanan en büyük taahhüt olacak.



Bir yandan gençler arasında işsizlik artarken bir yandan da her sektör ve ölçekten şirketler gelecekteki büyüme için kritik önem taşıyan dijital teknolojilere dayalı pek çok pozisyonu doldurmakta zorlanıyor. Avrupa Komisyonu'nun tahminlerine göre, 2020 yılına gelindiğinde Avrupa Birliği genelinde yaklaşık 500 bin dijital iş pozisyonu boş kalacak.



Gençler destek bekliyor

Vodafone'un YouGov'a yaptırdığı ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 15 ülkede 18-24 yaş arası 6 bin genç ile gerçekleştirilen araştırmada, gençlere geleceğe yönelik kariyer beklentileri ve endişeleri soruldu. "Z Kuşağının Durumu" (The State of iGen) başlıklı araştırma, tüm dünyada 18-24 yaş arasındaki gençlerin "dijital doğan" ilk nesil olmalarına rağmen dijital ekonomide var olmak için yeterli donanıma sahip olmadıklarını düşündüklerini ortaya koyuyor.

Araştırmada görüşü alınan gençlerin yüzde 67'si eğitim hayatları boyunca ya da mezun olduktan sonra aldıkları kariyer tavsiyesinin yetersiz olduğunu ya da hiç tavsiye almadıklarını bildirdi.

Eğitim hayatları esnasında kariyer tavsiyesi alanların yalnızca yüzde 15'i, aldıkları kariyer tavsiyesinin geleceğe yönelik ve dijital mesleklere odaklı olduğunu belirtti. Yüzde 38'i, aldıkları tavsiyenin dijital olmayan ve tamamen geleneksel mesleklere odaklandığını, yüzde 22'si ise aldıkları kariyer tavsiyesinin modasının geçtiğini kaydetti.

Z Kuşağının Durumu başlıklı araştırmanın Türkiye ayağı ise 502 gencin katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 37'si, kendi nesilleri için en büyük zorluğun yüksek maaşlı ve kalıcı bir iş bulmak olduğunu belirtirken, yüzde 50'si bir şirket için çalışmaktansa kendi işini kurmayı ya da girişimci olmayı tercih ediyor.

Gençlerin yüzde 54'ü yeterli kariyer tavsiyesi almadığını, yüzde 47'si ise aldığı tavsiyelerin geleneksel işlere odaklı olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 47'si, 50 yıl içinde pek çok işi makinelerin yapacağını düşünürken, yüzde 36'sı ise dijital ekonominin iş fırsatlarını artıracağına inanıyor.