Yağlıdere Erol Çatalbaş Meslek Yüksekokulu öğrenci alımına başlayacak Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Giresun Üniversitesi Erol Çatalbaş Meslek Yüksekokulu'nun 2020-2021 eğitim yılında öğrenci alımına başlayacağını söyledi.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Giresun Üniversitesi Erol Çatalbaş Meslek Yüksekokulu'nun 2020-2021 eğitim yılında öğrenci alımına başlayacağını söyledi.

İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erol Çatalbaş Meslek Yüksekokulu'nda eğitime, Acil Durum ve Afet Programı Bölümüne 40 öğrenci alımı ile başlanacağını belirtti.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Yılmaz Can ve meslek yüksekokulunu yaptıran hayırsever Mustafa Çatalbaş'a teşekkür eden İbaş, okulun ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA