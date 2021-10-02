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Yabancı uyruklu çay işçileri gelmeyince 100 Milyon Dolar Türkiye'de kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yabancı uyruklu çay işçileri gelmeyince 100 Milyon Dolar Türkiye'de kaldı

Pandemi nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye çay toplamaya gelen yabancılar gelmeyince 100 milyon dolar Türkiye'de kaldı.

RİZE (İHA) - Pandemi nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye çay toplamaya gelen yabancılar gelmeyince 100 milyon Dolar Türkiye'de kaldı.

Pandemi nedeniyle kapalı olan Sarp Sınır kapısı nedeniyle Gürcistan uyruklu çay tarım işçileri Türkiye'ye giriş yapamadı. O nedenle Rizeli çay müstahsilleri kendi tarlalarına girerek çaylarını kendileri toplamak zorunda kaldı. Bazı bölgelerde ise unutulmaya yüz tutmuş olan imece kültürü canlandı. Komşular, akrabalar, tanıdıklar bir araya gelerek sırayla birbirlerinin çayını topladı. Hal böyle olunca yabancı uyruklu çay tarım işçilerine ödenen ücret ödenmedi ve bu para Türkiye'de kaldı.

Yabancı işçilerin gelmeyişi ile ortalama 100 milyon dolar gibi bir paranın Türkiye içerisinde kaldığını ve eğer yabancı işçiler gelseydi bu paranın dolaylı yollardan yurt dışına çıkacağını ile getiren Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan "Yaklaşık 2 yıla yakındır bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Bu bazı konularda bize çok zorluklar getirmiş olsa da bazı konularda da faydaları oldu. Mesela bölgemize yabancı işçinin gelişi olmadı. Gürcü vatandaşlarımız gelirdi, yaklaşık 1000 kişi. Burada çalışır, para kazanır, memleketine getirirdi. Geçen yıl ve bu yıl bu olmadı. Bunun yaklaşık tespiti de 100 milyon dolar civarlarında bir rakamdı. Bölgemizde kalmıyordu bu para ama kalıyormuş gibi görünüyordu. Aslında direk kayıtsız olarak yurt dışına çıkıyordu. Şimdi bu para bölgemizde kaldı, vatandaşın cebinde kaldı" ifadelerini kullandı.

Senegal, Gambiya gibi uyrukları olan çay işçilerine de değinen Erdoğan "Dışarıdan gelen yine kısmi insanlar oluyor, Arap yarımadası veya Afrika Kıtası'ndan gelen, ya da burada öğrenci olanlar. Artık herkes çay toplamasını öğrendi. Ama bunlar bir yekün tutmuyor" dedi.

Pandeminin imece usulü yardımlaşmayı yeniden canlandırdığını da sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan "Eskiden imece usulü vardı. Hastalarımıza, ihtiyaçlılarımıza yardım edilir onun ihtiyaçları görülür. Şimdi ihtiyacı olan komşumuzun tarlası da yapılıyor, çayı da toplanıyor. Eski imece usulünün tekrar ortaya çıkması hem gençlerimize eskiden yaşanmış olan bu duyguyu tattırıyor hem de bizim için ürünün dalda kalmasını önlüyor. Güzel bir süreç yaşanıyor" şeklinde konuştu. - RİZE

Yabancı uyruklu çay işçileri gelmeyince 100 Milyon Dolar Türkiye'de kaldı

Yabancı uyruklu çay işçileri gelmeyince 100 Milyon Dolar Türkiye'de kaldı

Yabancı uyruklu çay işçileri gelmeyince 100 Milyon Dolar Türkiye'de kaldı

Yabancı uyruklu çay işçileri gelmeyince 100 Milyon Dolar Türkiye'de kaldı

Yabancı uyruklu çay işçileri gelmeyince 100 Milyon Dolar Türkiye'de kaldı

Yabancı uyruklu çay işçileri gelmeyince 100 Milyon Dolar Türkiye'de kaldı

Yabancı uyruklu çay işçileri gelmeyince 100 Milyon Dolar Türkiye'de kaldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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