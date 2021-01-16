Yaban hayvanları için Spil Dağı Milli Parkına yem bırakıldı

Manisa'da kar yağışının etkili olduğu Spil Dağı Milli Parkında yaşayan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Manisa'da kar yağışının etkili olduğu Spil Dağı Milli Parkında yaşayan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen parkta, muhtelif noktalara 400 kilogram yonca ile 40 kilogram yem bıraktı.

Yaban hayvanları için yemleme çalışmasının bugün ve yarın da süreceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram