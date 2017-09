Xiaomi'den 5.99 inç Dev Ekranlı yeni model mi Mix 2





Xiaomi mi Mix 2 Seramik Gövdeli Çerçevesiz 5.99-inç Dev Ekranlı modelini Çin'de düzenlediği etkinlikle duyurdu.



Xiaomi mi Mix 2 Seramik Gövdeli Çerçevesiz Dev Ekranlı yeni modelini resmen duyurdu. Yeni modelin Fiyatı ve Özellikleri dikkat çekici. Philippe Starck'ın yardımıyla Xiaomi, çerçevesiz ve seramik unibody'i gövdeye sahip yeni bir akıllı telefon ile geri dönmüş oldu.



Çin dışında yaşayanların akıllı telefon seçimlerinde gövde materyali olarak sadece iki seçeneği var. Plastik veya metal. belki biraz daha şanslı iseniz ahşap bile olabilir. Essential phone titanyum gövde ile manşetleri süslerken Çinli teknoloji devi ve akıllı telefon üreticisi şirket Xiaomi; Philips Stuck'un tasarım stüdyosu ile bir kez daha işbirliği yaptı ve bize neredeyse çerçevesiz seramik bir cihaz sundu. Xiaomi mi Mix 2 !…



Xiaomi mi Mix 2 Özellikleri Neler?





Premium akıllı telefonlardan bekleneceği şekilde Mix 2, tasarımıyla uyumlu şekilde üst düzey amiral gemisi özellikler ile geliyor.



İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 835 yonga setini kullanırken, 6 GB LPDDR4X RAM ve 256 Gb'a kadar UFS 2.1 depolama alanı kullanıyor. Ayrıca daha özel sürümde 8GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçenekleri mevcut olacak.İlginç olan ise bir önceki mi Note 2 modeline göre Mix 2 43 Bandı destekliyor. Bu durum onu daha global bir cihaz haline getiriyor.



Her iki modelde 3.400 mAh'lik bir batarya ve Hızlı Şarj Desteği (9V/2A) USB-C ile güçlendirilmiş. Buna ilave bir bonus olarak 18K PVD rose gold kaplama seçeneği ve özel sürümde arka tarafta yer alan parmak izi okuyucu yer alıyor.



Orjinal mi Mix göründüğü kadarıyla çarpıcı ama mükemmel değildi. Sahip olduğu 6.4 inç ekran çoğu kullanıcı için oldukça büyük gelmişti. Kameralar ise büyük değil, Görünmez Kulaklık özelliği gürültü önleme kalabalık sokaklarda pek işe yaramıyordu.



Xiaomi mi Mix 2 Seramik Gövdeli Çerçevesiz 5.99 inçlik ekran kullanılan yeni model eskisine göre daha uzun, 2.160 x 1080 piksel çözünürlükte bir ekran (17: 9 yerine 18: 9 kullanılmış).



Gelelim Kamera Tarafına!





Xiaomi mi Mix 2 Seramik Gövdeli Çerçevesiz Ekrana sahip modelde; Ana Kamera olarak Sony IMX386 Sensör (1.25 um piksel ile) ve 4-axis optik sabitleme özelliğine sahip. mi 6'dan biraz daha yavaş f /2.0 diyafram aralığı kullanılmış. 30 fps'de 4K ve 1080p video, yavaş çekimlerde 120 fps 720p video çekimi yapabiliyor. Geliştirilmiş kamera güncellemesi yüzünden daha küçük bir kamera yuvası var. Selfi tarafında ise 5 Megapiksellik farklı bir sensör yer alıyor. Her iki kameradan elde edilen görüntüler belirgin şekilde mi Mix'ten çok daha iyi.



Yeni Xiaomi mi Mix 2'de eski piezoelektrik aktüatör tabanlı gizli kulaklık yerine, daha yüksek ses kalitesine sahip konvansiyonel bir kulaklık yerleştirilmiş. Camın üst tarafında neredeyse fark edilmeyen kısa, dar ve uzun bir yarıkta yer alıyor.



Xiaomi mi Mix 2'yi Global Pazarda da Satışa Sunacak!





Orjinal MIX'te sıkıntı bir diğer konu ise arzın az olması nedeniyle sadece Çin'de mevcut olmasıydı. Sürpriz bir şekilde Xaomi mi Mix 2'yi Öin Dışında da satışa çıkaracağını duyurdu.



Muhtemelen iki versiyon şeklinde satışa sunulacak. İmalatı belkide en kolay olan Metal Çerçeveli normal bir sürüm yanında belki daha zor işlenen; seramik sırt kombinasyonlu ve siyah beyaz seramik unibody'li özel baskı.



Xiaomi mi Mix Seramik Gövdesi Nasıl Yapılıyor?





Xiaomi Seramik Unibody'nin zor bir işlem olduğunu belirtirken şaka yapmıyor. Özel seramik tozu 240 tonluk bir kuvvetle bir kalıba bastırılıyor ve 1.400 derecelik fırınlarda 7 gün boyunca pişiriliyor. Elde edilen kalıplaşmış parçaların Yüzde 20 oranında küçültülmesi gerçeği işin daha karmaşık kısmı olsa gerek. Süreç boyunca en ufak bir kırık bile tüm seramik parçasının kullanılamaz hale getirebilir.



Parçalar daha sonra köşelerin ve deliklerin oluşturulması için bir CNC makinesinde işlenir. CNC makinesindeki bıçaklar her iki parçadan (seramiklerin aşırı sertliğinden dolayı) sonra değiştiriliyor.



Son olarak seramik parçaları elmas tozuyla cilalanıyor. Cebimizden ekstra para çıkaracak hareketler bunlar tabi. Starck'ın kendi sözleriyle;



Xiaomi mi Mix 2 "Yeşim saflığını, Yeşim huzurunu, yeşim gibi sessizliği taşıyor."



Xiaomi mi Mix 2 Tüm Özellikleri



5.9 inç büyüklüğünde, 18: 9 en-boy oranına sahip, IPS LCD 2160 x 1080 çözünürlüğünde ekran

2.4GHz hızında çalışan, 10nm FinFET üretim sürecinden geçmiş, 8 çekirdekli Kryo 280'den oluşan Qualcomm Snapdragon 835 işlemci

Adreno 540 grafik işlemcisi

6 GB LPDDR4X RAM (özel versiyonda ise 8 GB bulunacak)

64 / 128 ve 256 GB dahili hafıza alternatifleri

Quick Charge 3.0 destekli 3400mAh büyüklüğünde batarya

12 MP çözünürlüğünde (Sony IMX 386), f/2.0, 30fps'de 4K video kaydı yapabilen arka ve 5 MP çözünürlüğünde ön kamera

Tek dokunmalı parmak izi sensörü

Çift SIM kart desteği



Peki Xiaomi mi Mix 2 Satış Fiyatı Ne Kadar?





Xiaomi tüm bu yorucu süreçler olsa bile bir önceki model kadar fiyat istiyor.



Xiaomi mi Mix 2 Fiyatları



Xiaomi mi Mix 2 64GB 510$ (3.299 Yuan)

Xiaomi mi Mix 2 256GB 610$ (3.999 Yuan)

Xiaomi mi Mix 2 Special Edition 720$ (4.699 Yuan)



Normal sürüm 15 Eylül Lansman öncesi siparişleri verilebilir durumda. Özel sürüm ise için Kasım ayını beklemek zorundayız.



Merak Edenler için Yeni Amiral Gemisi Telefonlarla Yan Yana Nasıl Görünüyor?





Xiaomi mi Mix 2 Seramik Gövdeli Çerçevesiz Ekran





Xiaomi mi Mix 2'yi Amerikan Pazarına sunmayacağını doğruladı. Hong Kong ve Tayvan dahil diğer pazarlardan temin etmek mümkün olabilir. Türkiye'ye de gelmesini umut ederiz.



engadget



Xiaomi



http://www.teknotalk.com/xiaomi-mi-mix-2-seramik-govdeli-cercevesiz-5-99-inc-ekran-59741/