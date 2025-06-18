FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. Manchester City ile Wydad arasındaki karşılaşma, 18 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da canlı olarak yayınlanacak. Futbol tutkunları, bu heyecan verici maçı kaçırmamak için ekran başına geçecek. Wydad'da oynayan Amrabat, Galatasaray'da oynayan Amrabat mı? Amrabat ne zaman Galatasaray'da oynadı?

WYDAD'DA OYNAYAN AMRABAT, GALATASARAY'DA OYNAYAN AMRABAT MI?

Wydad'da oynayan Amrabat, Galatasaray'da oynayan Nordin Amrabat'tır.

AMRABAT KİMDİR?

31 Mart 1987'de Hollanda'nın Gooi bölgesindeki Naarden kentinde Faslı bir ailenin oğlu olarak doğan Noureddine Amrabat, futbola doğduğu şehrin takımlarından De Zuidvogels takımında başladı. Gerek takımla birlikte gerek bireysel yetenekleriyle Hollanda'nın büyük kulüplerinin dikkatini çeken Noureddine, Ajax'ın yetenek avcılarının raporlarıyla ulusal bir anlam kazandı. Çok genç yaşta olmasına rağmen Ajax'ın futbol akademisine transfer oldu. Bu takımla birlikte 3 yıl geçiren Nordin Amrabat, çeşitli nedenlerden dolayı A takıma yükselemedi. Amrabat bunun üzerine tekrar Huizen şehrinin De Zuidvogels takımına geri döndü. Bu takımda fazla şans bulamayan Faslı oyuncu, yine aynı bölgenin takımı olan Huizen altyapısında başladığı Huizen takımındaki kırılma noktası ise teknik direktör Jurgen Kok ile yaşandı. Kok, Amrabat'ı SV Huizen'ın A takımında düşünen ilk teknik direktör oldu. Genç Faslı da antrenörünün kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmadı. Sarı-yeşilli takımda başarılı bir sezon geçirdikten sonra 2006-07 sezonu öncesinde ikinci lig ekiplerinden Almere City'e transferi gerçekleşti. Sağ ve sol kanatta görev yapabilen Amrabat, o sezon Almere City ile Eerste Divisie'de 36 maça çıktı. Rakip fileleri ise 14 kez havalandırarak bir üst seviyeye çıkabileceğini kanıtladı.

Bir süre Galatasaray'ın gündeminde olan Fas'lı oyuncu için Galatasaray görüşmelere başlandığını açıklamış fakat kısa bir süre sonra bu transferin olumsuz sonuçlandığı açıklanmıştır. 12 Temmuz 2012'de ise Galatasaray resmî sitesinden yaptığı açıklamada Kayserispor ile anlaştığını açıkladı. Galatasaray Amrabat için Kayserispor'a 8 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

2007-2010 yılları arasında Hollanda U-21 ile maçlara çıkan Amrabat, 2008'de Pekin Olimpiyatları'nda mücadele eden ve çeyrek finalde turnuvaya veda eden Hollanda olimpik millî takımının aday kadrosundaydı ancak turnuvaya götürülmedi. Amrabat 2009 yılında Hollanda A2'ye çağrıldı ve Amrabat, Hollanda A2'de görev aldığı 1 maçta 1 gol kaydetti. Amrabat, FIFA'nın yaptığı kural değişikliği ile millî takım seçimini değiştirme şansını elde etti. 2010 yılından beri Fas millî futbol takımı forması giymektedir. Teknik direktörlüğe eski Galatasaray antrenörü Erik Gerets'in getirilmesiyle daha fazla şans bulmaya başladı genelde Sol kanat'ta forma giyen Amrabat Sağ kanatta oynatan Oussama Assaidi'yle birlikte takımın en dikkat çeken isimleridir. Amrabat ilk Millî golünü ise 13 Kasım 2011 yılında Kamerun karşısında kaydetti. 2012 yılında Erik Gerets tarafından Fas millî futbol takımının Olimpiyat kadrosuna alındı.