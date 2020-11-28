WSJ: Suudi Arabistan, İsrail'le normalleşme konusunda Biden yönetimini bekliyor
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WSJ: Suudi Arabistan, İsrail'le normalleşme konusunda Biden yönetimini bekliyor

28.11.2020 19:01 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:04
WSJ: Suudi Arabistan, İsrail'le normalleşme konusunda Biden yönetimini bekliyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gizli görüşmesinde "İsrail'le normalleşme" konusunda bir angajmana girmek istemediği ve ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden yönetimini beklemeyi tercih ettiği iddia edildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gizli görüşmesinde "İsrail'le normalleşme" konusunda bir angajmana girmek istemediği ve ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden yönetimini beklemeyi tercih ettiği iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Amerikalı ve Suudi yetkililere dayandırdığı haberinde Muhammed bin Selman ile Netanyahu arasındaki gizli görüşmeye ilişkin bazı detaylar yer aldı.

Habere göre ABD'li yetkililer, Muhammed bin Selman ile Netanyahu arasındaki gizli görüşmeden normalleşme anlaşmasının çıkmasını umuyordu ancak Suudi Veliaht Prens mevcut durumda bu tür bir anlaşmaya yanaşmak istemedi.

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Donald Trump yönetiminin İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki "İbrahim Anlaşmaları" sürecini görev süresi dolmadan tamamlamak istediğine dikkat çekilen haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Fakat buna karşılık Veliaht Prens Muhammed, Suudi danışmanlar ve ABD'li yetkililere göre, büyük oranda ABD başkanlık seçim sonuçları nedeniyle anlaşmadan geri durdu. Yeni gelecek Joe Biden yönetimiyle ilişkiler kurmaya istekli olan Veliaht Prens, (İsrail'le normalleşme konusunda) şu anda bir adım atmak istemedi."

Haberde, Biden'ın da "İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecini desteklediği", ancak özellikle gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda hunharca öldürülmesi ve diğer insan hakları ihlalleri dolayısıyla Riyad üzerinde daha sert bir politika izleyebileceği kaydedildi.

Öte yandan Muhammed bin Selman ile babası Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz arasında "Filistinlilerin hakları" konusunda nasıl bir yol izleneceği konusunda da ayrışma olduğu, ancak kralın sağlığının İsrail'le müzakere sürecine tam olarak intibak etmesine izin vermediği de belirtildi.

İsrail basını, 23 Kasım'da Netanyahu'nun gizlice Suudi Arabistan'ın Neom kentine giderek Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üçlü görüşme yaptığını yazmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ise Bin Selman'ın İsrail Başbakanı ile Neom'da bir araya geldiği haberini yalanlamış ancak İsrail Eğitim Bakanı Yoav Gallant doğrulamıştı.

Netanyahu da söz konusu haberlere ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak, "Buna benzer konularda yıllardır yorum yapmadım ve buna şimdi başlamayacağım. İsrail'i güçlendirmek ve barış çemberini genişletmek için yıllardır hiçbir çabadan kaçınmadım." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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