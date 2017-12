What da Funk'dan Albüm Lansmanı

Müzisyen bir aileden gelen, babası ve kardeşi gibi saksafoncu olan, caz ve popüler müzik sahnesinin genç yeteneği Anıl Şallıel liderliğinde kurulan What da Funk; her biri kendi enstrümanlarının önde gelen isimleri olan kreatif müzisyenlerden oluşuyor.



Grubun Arpej Müzik Yapım etiketiyle yayınlanan ilk stüdyo albümü 'WDF1' için müzik dünyasının en önemli isimleri biraraya gelmişti. Albümün lansman konser ise, 4 Ocak Perşembe gecesi Moda Kayıkhane'de yapılacak. İrem Derici, Gülçin Ergül, Gökçe, İrfan Özata, Simge Sağın, Buray, Can Gox'ın düetleriyle renk katacağı gecenin biletleri satışta! Vefatından önce seslendirdiği son şarkılardan biri olan İstersen ile albüme konuk olan Harun Kolçak da gecede anılacak.







2010'da kurulmuş olan grup, caz, funk ve soul tarzlarını harmanlayarak, sevilen efsane şarkıları ve grubun kendi bestelerini grup üyeleri tarafından yapılan kendilerine has düzenlemeleri ve düet yaptıkları ünlü vokaller ile yorumlarken dinleyicisini eğlenceli bir partiye götürüyor.



What da Funk Kadro:



(Tenor Saksafon ve Flüt: Anıl Şallıel, Alto ve Soprano Saksafon: Batu Şallıel, Davul: Cengiz Tural, Bas Gitar: Deniz Beydili, Tuşlu Çalgılar: Koray Üsgülen, Elektrik Gitar: Tolga Şanlı, Vokaller: Ebu Yeniyol ve Duygu Tarhan ve değerli konuklar)