Washington'da "Değişen Dünyada ABD, Türkiye ve NATO" paneli

Washington'da Türk Miras Vakfı tarafından "Değişen Dünyada ABD, Türkiye ve NATO" konulu panel düzenlendi.

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen "Değişen Dünyada ABD, Türkiye ve NATO" başlıklı panele, Altınbaş Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan'ın yanı sıra eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı emekli Orgeneral Wesley Clark konuşmacı olarak katıldı.

Ağırlıklı olarak NATO kapsamında Türk-Amerikan ilişkilerinin ele alındığı panelde Erhan, Türkiye'nin kuruluşundan bugüne kadar NATO için her zaman çok önemli ve değerli bir müttefik olduğunu vurguladı.

"S-400 konusunun uzun bir geçmişi var"

Tarihi örnekleri ışığında Türkiye'nin NATO'ya özellikle askeri anlamda verdiği desteği anlatan Erhan, "Bugün NATO'nun bir dönüşüme ihtiyacı var ve Türkiye'nin bu noktada kritik önemi var." dedi.

Son dönemde iki ülke arasında soruna neden olan S-400 konusuna değinen Erhan, "Bu S-400 konusunun uzun bir geçmişi var, bunu Washington'daki birçok kişi bilmiyor. Türkiye uzun yıllardır ABD'den Patriot'ları almak istiyor ama bu talebi hep reddedildi. Son talebinden sonra Türkiye 17 ay yanıt bekledi ve sonunda gelen yanıt tatmin edici olmaktan uzaktı. Türkiye böyle bir süreçte hava savunma sistemi için alternatif aramaya başladı." yorumunu yaptı.

"Hava savunma sistemi Türkiye'nin ihtiyacı"

Erhan ayrıca, S-400'lerin bir saldırı sistemi değil füze savunma sistemi olduğuna dikkati çekerek Türkiye'nin bu tür bir hava savunma sistemi almasının önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Amerikalı emekli komutan Clark ise Türkiye'nin her zaman çok önemli bir NATO müttefiki olduğunu, söz konusu S-400 sistemlerinin NATO sistemleri ile uyuşmayacağını ve bu sebeple iki ülkenin bu sorunu çözmek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Programa katılan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da soru-cevap bölümünde söz alarak Türkiye'nin neden S-400 alım sürecine girdiğini anlattı.

Kılıç, S-400'lerin F-35'ler için güvenlik tehdidi oluşturacağı iddiasına yönelik Ankara'nın Washington'a "ortak bir komisyon kurma" teklifini yaptığını, ancak ABD tarafının bu teklife net bir yanıt vermediğini dile getirdi.

Büyükelçi Kılıç ayrıca, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya Suriye'de verdiği desteğin ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de serbestçe dolaşıyor olmasının iki ülke ilişkileri bağlamında kabul edilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA