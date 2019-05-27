Volkswagen 50 milyar euro değerindeki pil planını değiştiriyor

– Almanya merkezli otomobil üreticisi Volkswagen, Samsung SDI ile olan tedarik anlaşmasının bozulabileceği endişeleriyle 50 milyar euroluk araç pili satın alma kararını gözden geçiriyor.

Bloomberg'in haberine göre, Samsung'un Volkswagen'in 200 bin otomobili için pil sağlaması gerekirken, müzakereler sırasında iki taraf arasında üretim değeri ve zamanlama konularında oluşan anlaşmazlıklar sonrası Samsung söz konusu teslimat miktarını dörtte üç azalttı.

Medyada daha önce yer alan haberlerde Volkswagen, gelecek 10 yıl içinde 70 yeni elektrikli araba modeli piyasaya sürme planı kapsamında Almanya'da yeni bir pil üretim tesisi kuracağını duyurmuştu.

Kaynak: DHA