Volkan Konak konukları kimler? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bugünkü konukları kimler?

2 Temmuz Cuma günü saat 20:00'da yayınlanacak Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programında geçen hafta Funda Arar rüzgarları esti. Peki, Volkan Konak konukları kimler? Volkan Konak konukları kimler? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bugünkü konukları kimler?

Volkan Konak'ın sunumu ile ekrana gelen ve Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 11. bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. Peki, Volkan Konak konukları kimler? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bugünkü konukları kimler?

VOLKAN KONAK KONUKLARI KİMLER?

Türkiye'nin en güzel şarkılarının seslendirileceği"Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" ta bu hafta Koray Avcı , Niran Ünsal ve Anadolu Ateşi konuk oluyor.

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK 11. BÖLÜM FRAGMANI