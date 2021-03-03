Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

03.03.2021 23:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 23:27
Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

Salon: Allianz CloudHakemler: Philippe Enkerli (İsviçre), Thien Khuc (Belçika)Allianz Powervolley: Piano, Sbertoli, İshikawa, Kozamernik, Patry, Urnaut (Pesaresi, Weber, Daldello, Basic, Maar, Mosca, Staforini)Halkbank: Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samed Güneş,...

Salon: Allianz Cloud

Hakemler: Philippe Enkerli (İsviçre), Thien Khuc (Belçika)

Allianz Powervolley: Piano, Sbertoli, İshikawa, Kozamernik, Patry, Urnaut (Pesaresi, Weber, Daldello, Basic, Maar, Mosca, Staforini)

Halkbank: Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samed Güneş, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Walsh, Oğuzhan Karasu, Fatih Eren Uğur, Gökhan Gökgöz, Murat Karakaya, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)

Serler: 25-20, 25-22, 25-20

Süre: 76 dakika (22, 27, 27)

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında Halkbank, deplasmanda İtalya'nın Allianz Powervolley takımına 3-0 mağlup olarak organizasyona veda etti.

Başkentin mavi-beyazlı temsilcisini ilk maçta 3-1 yenen Allianz Powervolley, rövanşı da kazanarak tur atladı. İtalyan ekibinin finaldeki rakibi ise yine Ankara ekibi Ziraat Bankkart oldu.

Final karşılaşmaları 17 ve 24 Mart tarihlerinde yapılacak.

Ziraat Bankkart, Çekya'nın Lvi Prag takımını 3-1 kazandığı maç sonucunda oynanan altın sette 15-12 yenerek finale yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Eda Ece İrem Derici Mustafa Ceceli
Spor Arda Turan Caner Erkin Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ünal Karaman Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 23:30:36. #1.16#
title