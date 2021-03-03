Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

Salon: Allianz Cloud

Hakemler: Philippe Enkerli (İsviçre), Thien Khuc (Belçika)

Allianz Powervolley: Piano, Sbertoli, İshikawa, Kozamernik, Patry, Urnaut (Pesaresi, Weber, Daldello, Basic, Maar, Mosca, Staforini)

Halkbank: Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samed Güneş, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Walsh, Oğuzhan Karasu, Fatih Eren Uğur, Gökhan Gökgöz, Murat Karakaya, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)

Serler: 25-20, 25-22, 25-20

Süre: 76 dakika (22, 27, 27)

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında Halkbank, deplasmanda İtalya'nın Allianz Powervolley takımına 3-0 mağlup olarak organizasyona veda etti.

Başkentin mavi-beyazlı temsilcisini ilk maçta 3-1 yenen Allianz Powervolley, rövanşı da kazanarak tur atladı. İtalyan ekibinin finaldeki rakibi ise yine Ankara ekibi Ziraat Bankkart oldu.

Final karşılaşmaları 17 ve 24 Mart tarihlerinde yapılacak.

Ziraat Bankkart, Çekya'nın Lvi Prag takımını 3-1 kazandığı maç sonucunda oynanan altın sette 15-12 yenerek finale yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur