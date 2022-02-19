Voleybol camiası bu aşkı konuşuyor! Sadakatsiz'in yıldızı Berkay Ateş'le ilk kareyi paylaştı, ortalık yıkıldı - Haberler
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Voleybol camiası bu aşkı konuşuyor! Sadakatsiz'in yıldızı Berkay Ateş'le ilk kareyi paylaştı, ortalık yıkıldı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Eczacıbaşı ve Milli Takım'ın liberosu Simge Şebnem Aköz, dizi oyuncusu Berkay Ateş'le aşkını ilan etti. Simge, Berkay'la birlikte olduğu kareyi paylaştı, voleybol dünyasının önemli isimlerinden yorum yağdı.

Çok konuşulan aşk en sonunda ilan edildi. Eczacıbaşı ve Milli Takım'ın tecrübeli liberosu Simge Şebnem Aköz, dizi oyuncusu Berkay Ateş'le birlikte eğlendiği kareyi paylaştı. İlk aşk gönderisi sosyal medyayı salladı.

Voleybol camiası bu aşkı konuşuyor! Sadakatsiz'in yıldızı Berkay Ateş'le ilk kareyi paylaştı, ortalık yıkıldı

EBRAR YORUM YAĞDIRDI

Zehra Güneş, Hande Baladın, Kübra Akman, Naz Aydemir Akyol, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt gibi ünlü voleybolcular bu gönderinin altına yorum yağdırdı. Ebrar'ın üst üste attığı yorumlar dikkat çekti.

Voleybol camiası bu aşkı konuşuyor! Sadakatsiz'in yıldızı Berkay Ateş'le ilk kareyi paylaştı, ortalık yıkıldı

Voleybol camiası bu aşkı konuşuyor! Sadakatsiz'in yıldızı Berkay Ateş'le ilk kareyi paylaştı, ortalık yıkıldı

Voleybol camiası bu aşkı konuşuyor! Sadakatsiz'in yıldızı Berkay Ateş'le ilk kareyi paylaştı, ortalık yıkıldı

Voleybol camiası bu aşkı konuşuyor! Sadakatsiz'in yıldızı Berkay Ateş'le ilk kareyi paylaştı, ortalık yıkıldı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Filenin Sultanları, Simge Şebnem Aköz, Ebrar Karakurt, Eczacıbaşı, Spor, Haberler

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