Voleybol camiası bu aşkı konuşuyor! Sadakatsiz'in yıldızı Berkay Ateş'le ilk kareyi paylaştı, ortalık yıkıldı

Çok konuşulan aşk en sonunda ilan edildi. Eczacıbaşı ve Milli Takım'ın tecrübeli liberosu Simge Şebnem Aköz, dizi oyuncusu Berkay Ateş'le birlikte eğlendiği kareyi paylaştı. İlk aşk gönderisi sosyal medyayı salladı.

EBRAR YORUM YAĞDIRDI

Zehra Güneş, Hande Baladın, Kübra Akman, Naz Aydemir Akyol, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt gibi ünlü voleybolcular bu gönderinin altına yorum yağdırdı. Ebrar'ın üst üste attığı yorumlar dikkat çekti.