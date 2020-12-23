Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

23.12.2020 19:23 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:26
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Sadettin Deneri, Serap KukaAfyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Kaan Kar, Poglajen, Lima, Furkan Dur, Abrahan (Alperay Demirciler, Hasan Balcıoğlu, Fatih Ürün, Enaboifo, Berk Yılmaz, Görkem Sertel)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Muhammet Kaya, Husaj,...

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka

Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Kaan Kar, Poglajen, Lima, Furkan Dur, Abrahan (Alperay Demirciler, Hasan Balcıoğlu, Fatih Ürün, Enaboifo, Berk Yılmaz, Görkem Sertel)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Muhammet Kaya, Husaj, Ghafour, Alisson, Berkan Eryüz, Murathan Kısal (Serkan Ramazan Kılıç, Çağatay Durmuş, Fatih Cihan, Mehmet Zambak)

Setler: 19-25, 22-25, 25-21, 19-25

Süre: 113 dakika (27, 27, 32, 27)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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