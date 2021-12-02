Vitor Pereira, Fenerbahçe'de kalmanın yolunu buldu! Rize maçında sürpriz yapacak - Haberler Spor
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Vitor Pereira, Fenerbahçe'de kalmanın yolunu buldu! Rize maçında sürpriz yapacak

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Konyaspor maçında sakatlanan Gustavo, sahalara geri döndü. Vitor Pereira'nın en güvendiği isim olan Brezilyalı, Rize maçında ilk 11'de olacak. Portekizli hoca, yeni oyun şablonunu Rize maçında uygulamaya koyuyor. Pereira, Altay ve Valencia'nın dönüşüyle sistemin oturacağını düşünüyor.

Fenerbahçe Rizespor karşılaşması öncesi provalara devam etti. Sarı-Lacivertliler'de Göztepe maçında görev yapan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Vitor Pereira'nın kurtarıcısı geri döndü!

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Luiz Gustavo, sakatlığını tamamen atlattı. Gustavo'nun antrenmanda gösterdiği performans Vitor Pereira'nın yüzünü güldürdü.

Vitor Pereira'nın kurtarıcısı geri döndü!

Gustavo'nun yokluğunda 3'lü savunmadan vazgeçen Pereira, takımın defansif dengesinin bozulduğunu düşünüyor. Portekizli hoca 5 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmada Gustavo'yu ilk 11'de sürmeyi planlıyor. Pereira, takımın iki sistemde de oynayabilmesi için mesai harcıyor. Portekizli hoca, savunma yükünü Gustavo'ya bırakıp, Mesut'u daha serbest bırakacak.

Vitor Pereira'nın kurtarıcısı geri döndü!

Tercihlerinde istikrar göstermediği için eleştirilen Vitor Pereira, bunu sakatlıklara bağlıyor. Portekizli hocanın en güvendiği isimler olan Gustavo, Altay ve Valencia, sakatlanana kadar kesik yemedi. Pereira, Altay ve Valencia'nın da dönüşüyle sistemini oturtacağını ve Fenerbahçe'nin yükselişe geçeceğine inanıyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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