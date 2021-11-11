Vitor Pereira'nın 50 milyon euroluk teklifine Arda Turan'dan ret - Haberler Spor
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Vitor Pereira'nın 50 milyon euroluk teklifine Arda Turan'dan ret

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Galatasaray kaptanı Arda'nın menajeri Ahmet Bulut, Barcelona döneminde Çin'den gelen 50 milyon euroluk teklifin reddedildiğini ifade etti. Bu takımın Pereira'nın hocalığını yaptığı Shangai Port olduğu öğrenildi.

Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olduğu dönemde Arda Turan, büyük bir serveti elinin tersiyle itmiş. Menajer Ahmet Bulut, dün yaptığı açıklamada Arda'ya Çin'den gelen 50 milyon euroluk teklifin reddedildiğini ifade etti.

Vitor Pereira'nın 50 milyon euroluk teklifine Arda Turan'dan ret

VALVERDE İSTEDİ

O dönem takımın hocası Valverde, Arda'yı takımda tutmak istedi ve transfer gerçekleşmedi. Daha sonrasında ise oynatmadı. Vitor Pereira'nın hocalığını yaptığı Shangai Port, tam 50 milyon euro önermişti ancak transfer gerçekleşmedi.

Vitor Pereira'nın 50 milyon euroluk teklifine Arda Turan'dan ret

GALATASARAY'A DÖNEMEDİ

O dönem Barcelona'da gözden düşen Arda, Başakşehir'de forma giyen yakın dostu Emre Belözoğlu'nun tavsiyesiyle Türkiye'ye döndü. Galatasaray kapılarını açmadı. Başakşehir'e büyük umutlarda giden Arda için işler iyi gitmedi. Fatih Terim'le barıştıktan sonra Galatasaray'a geri döndü.

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