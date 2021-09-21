Vitor Pereira'dan olay rapor! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü çizdi - Haberler Spor
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Vitor Pereira'dan olay rapor! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü çizdi

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Başakşehir yenilgisi sonrası Sarı-Lacivertliler'de yeni kararlar alındı. Vitor Pereira, artık Filip Novak ve Jose Sosa ile çalışmak istemediği bildirdi. Sinan Gümüş ve Murat Sağlam'ı da kulüpte görmek istemediğini iletti. Ayrılıklar bu isimlerle sınırlı kalmayacak. Devre arasında adeta bir kıyım olacak. Öte yandan iki bek oyuncusu ve bir de forvet transferi gündemde.

Vitor Pereira yönetiminde başarılı sonuçlarla giren Fenerbahçe, sezonun ilk yenilgisi Başakşehir karşısında 2-0'lık skorla aldı. Skordan çok ortaya koyulan futbol Pereira ve yönetimi rahatsız etti.

Perşembe günü Giresunspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminin çalışmaları da şimdiden başladı. 4 isimle yollar kesin olarak ayrılacak. Ayrılacakların sayısının daha da artacağı belirtildi.

A Spor'un haberine göre ocak ayında eksik bölgelere takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği bazı isimlerle devre arasında yolları ayıracak. Sürpriz ayrılıklar bekleniyor. Bu sezon çok önemseniyor. Kalitesini ispatlamış isimleri kadroya kazandırmak için şimdiden harekete geçildi

Vitor Pereira'dan olay rapor! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü çizdi

Geçen sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Filip Novak, kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. Vitor Pereira'nın verdiği şansları değerlendiremeyen ve yaşadığı sakatlıklarla düzenli forma şansı bulamayan Filip Novak ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. Filip Novak'ın adı sık sık ülkesi Çekya'nın takımlarıyla anılıyor.

Vitor Pereira'dan olay rapor! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü çizdi

Fenerbahçe'nin Novak gibi Trabzonspor'la sözleşmesinin bitmesinin ardından kadrosuna kattığı Jose Sosa da Sarı-Lacivertlilerle yol ayrımında. Pereira, Sosa'nın da üstünü çizdi. Geride bıraktığımız sezonda istikrarsız bir görüntü sergileyen Jose Sosa'nın yeni transferlerle birlikte forma şansı da iyice azaldı. Ülkesi Arjantin'e dönmesi bekleniyor.

Vitor Pereira'dan olay rapor! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü çizdi

Vitor Pereira'nın yeni sezon planları arasında yer almayan Sinan Gümüş, kendisine gelen birçok teklifi reddetmiş ve Sarı-Lacivertlilerde kalmak istediğini belirtmişti. Bu gelişmelerin üzerine yönetimle kriz yaşayan Sinan Gümüş kadro dışı bırakılmıştı. Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Sinan Gümüş'ün devre arasında takımdan ayrılması için oyuncuyla bir kez daha masaya oturulacak.

Vitor Pereira'dan olay rapor! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü çizdi

2019-2020 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olan Murat Sağlam da verilen şansları kullanamadı, göze giremedi. Geçen sezon Çaykur Rizespor'a kiralanan Murat Sağlam ile devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 23 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 125 bin euro.

Vitor Pereira'dan olay rapor! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü çizdi

Bu ayrılıklarla birlikte transfer yapılacak bölgeler de netleşti. Sol ve sağ beke, forvete de bir ismin daha kazandırılması gündemde. Berisha'nın performansı soru işareti yaratırken, Valencia'nın da zaman zaman sakatlık geçirmesi sezonun geri kalanı için güven vermedi. Forvet hattına en az bir takviye yapılacak.

Vitor Pereira'dan olay rapor! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü çizdi
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Yorumlar (1)
Hüseyin Dağdeviren:Böyle giderse devre arasında pereira yollanır.
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